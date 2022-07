Da una piccola vigna ai grandi vini: Tallarini, una storia di successo

Una vocazione innata per la terra, la natura e i suoi frutti. E uno spirito imprenditorale di spessore. Vincenzo Tallarini all’inizio degli anni ’80 acquista un antico borgo a Celatica-Tolari, frazione del Comume di Gandosso (Bg), dove è situato un piccolo vigneto. La proprietà viene chiamata “Il Fontanile” e Tallarini, più che al vino, si dedica con successo all’apicoltura. Arriva ad allevare più di 600 arnie, vendendo miele e suoi derivati (cosmetici, polline, propoli) anche nelle farmacie. Un’attività di successo, ma quella piccola vigna, da cui produceva poche quantità di vino, diventa una passione che sboccia e si fa professione.

Anna Tallarini con Franca e Roberta

Vincenzo Tallarini dà così l’avvio all’edificazione di una cantina per una produzione destinata ai mercati. Di pari passo la superficie vitata viene ampliata e oggi quell’azienda vinicola embrionale si è trasformata nella Tallarini Wines con una superficie vitata di diverse decine di ettari ed è riconosciuta quale realtà viticola estremamente dinamica e attenta a ogni ambito innovativo sia viticolo sia enologico sia commerciale. Ogni vino firmato Tallarini nasce dal lavoro in vigna: bassa resa delle piante, selezione manuale dei grappoli e capacità di cogliere l’attimo per dare il via alla vendemmia. Tecnica, tradizione e l’apporto delle nuove generazioni rappresentate dai figli Anna e Angelo e dalle loro famiglie assicurano il migliore risultato finale.

La cantina accoglie legni di piccole dimensioni, barrique e tonneau per i grandi vini, acciaio per i bianchi più giovani. Pressatura soffice, criomacerazione, taglio bordolese e appassimento accurato delle uve sono le linee guida. L’affinamento avviene sempre in bottiglia: può essere di pochi mesi per i vini di pronta beva, arrivando a diversi anni per quelli di lungo invecchiamento. La produzione annua si attesta sulle 240mila bottiglie.

Gran medaglia d'oro a Serendipity Wines

Un impegno e una dedizione che di recente hanno portato la casa vinicola bergamasca sul “tetto del mondo”. La seconda edizione del concorso enologico internazionale Serendipity Wines ha visto competere 120 etichette di vini passiti, liquorosi e aromatizzati provenienti da tutto il mondo, giudicati da commissioni composte da 40 giornalisti, enologi e addetti ai lavori. Con 92,25 punti, per la categoria “Vini passiti rossi dolci tranquilli”, si è aggiudicato la Gran medaglia d’oro il Moscato di Scanzo Docg 2010 di Tallarini Wines.

Il Moscato di Scanzo Docg 2010 ha ottenuto la Gran medaglia d'oro a Serendipity Wines

Si tratta di un vino che nasce da un vitigno autoctono sul territorio collinare di Scanzorosciate, alle porte di Bergamo. È capace di esprimersi al meglio dopo un periodo di appassimento. Solo i grappoli perfettamente sani e integri vengono avviati all’appassimento posandoli per circa 40 giorni sui tradizionali graticci. Dopo lentissima fermentazione a contatto con le bucce, il vino viene affinato in acciaio e quindi in bottiglia per un periodo complessivo di almeno due anni. Il risultato è un perfetto vino da meditazione, che accompagna pasticceria secca e a tavola formaggi erborinati. Al palato è vellutato e dolce con grande garbo.

Collezione Tallarini, una linea di vini per le grandi occasioni

Il Moscato di Scanzo Docg è una delle gemme della Collezione Tallarini. Etichette importanti come Crystal Rime, Metodo Classico Cuvèe Brut, anche Millesimato, Assolo Moscato Giallo della Bergamasca in purezza, Valcalepio Moscato Passito di Gandosso, Sérafo Rosso del Bergamasca Igt, Satiro Cabernet Sauvignon della Bergamasca Igt, Gaetano Donizzetti Valcalepio Rosso Riserva Doc o Fabula Chardonnay della Bergamesca Igt. Un panorama enologio ampio e ricercato, dove territorio e identità sono gli elementi cardine della filosofia produttiva della Casa di Gandosso. La passione per la vigna rimane sempre quella delle origini. Molto più consapevole, evoluta e strutturata.

