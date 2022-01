Daidone Vini, un Syrah e un Catarratto da apprezzare

Siamo a Camporeale (Pa), terra di agricoltori, vignaioli specialmente. In piena Doc Monreale dove i vitigni principali sono Syrah e Catarratto. Il Syrah ormai nel territorio si trova come a casa propria, vien fuori benissimo, tanto che Camporeale ormai è diventata famosa proprio per questo Rosso. Il Catarratto ormai lo conoscono tutti in quanto costituisce l’autoctono isolano più diffuso e fa a gara col Syrah a chi fa il vino migliore nel monrealese.

In questo territorio dolcemente collinare, nella Valle di Curbici, a 3 km dall’abitato, la famiglia Martorana-Daidone dai primi del '900 coltiva una tenuta di 20 ha di cui 18 a vigneti reimpiantati a partire dal 2008, aggiungendo anche Viognier e Chardonnay. L’attuale proprietario è Agostino Daidone che si dedica alla campagna mentre il genero Emanuele Maenza si dedica alla vendita. Conduzione biologica certificata, lavorazioni a mano, competenza in campagna e, non avendo ancora cantina, vinificano in una vicina seguiti dal bravo enologo Nicola Colomba.

Confezionano il vino dalla vendemmia 2019 in due etichette: Quad’ì Syrah e Murabiti Catarratto, entrambi Terre Siciliane Igt, ancora poche bottiglie. Il resto delle uve è conferito. I vini Daidone per mission devono essere di facile e pronta beva, piacevoli, non impegnativi, dal corretto prezzo.

Quad’ì 2019

Col nome “Quad’ì” veniva chiamato il giudice di un antico villaggio arabo sito nell’attuale valle di Curbici, vigneto a Guyot su un suolo a medio impasto tendente al sabbioso; in cantina fermentazione a temperatura controllata, macerazione con le bucce per 8 giorni, lieviti selezionati, matura in acciaio per 3 mesi e poi in bottiglia per almeno 4 dopo filtrazione e chiarifica. Degustiamo l’annata 2019 dal colore rubino; un naso interessante che inizia vegetale e prendendo aria fa capolino la frutta rossa, poi le spezie dove spiccano il pepe e la liquirizia; al palato bei tannini morbidi che si affiancano ad una giusta acidità in un insieme armonioso e fragrante, discretamente lungo. Vino da carne e da salumi. Prezzo in enoteca 12 euro.

Murabiti 2020

Aggiungiamo il Murabiti 2020, che in arabo significa “uomo santo”, vigna nella stessa zona ma a quota maggiore; le uve in cantina sono raffreddate ad 8°C, pressate sofficemente, e l’inoculo dei lieviti avviene dopo 36 ore di decantazione statica a freddo; tutto in acciaio e niente malolattica. Nel calice il colore è giallo paglierino con tendenze al dorato; all’olfatto si avvertono fiori di campo, zagara e un sottofondo erbaceo con qualche agrume; in bocca arriva impalpabilmente abboccato ma subito si raddrizza diventando secco con buona mineralità, equilibrato, di buona struttura nonostante i soli 12,5° alcolici. Accompagna il mare e le frittate. Prezzo 10 euro, per entrambi un risparmio acquistando direttamente.

Daidone Vini

via Umberto - 90043 Camporeale (Pa)

Tel 328 6166097

www.daidonevinisicilia.it