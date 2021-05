Doc Maremma Toscana: una proposta enologica ampia e variegata

Pubblicato il 19 maggio 2021 | 09:30

Isola del Giglio (foto: Carlo Bonazza Giugnano)

Vasta zona di produzione nella Maremma Toscana



Offerta di vini molto diversificata



Vigne e ulivi nel territorio della Doc Maremma Toscana (foto: Carlo Bonazza Giugnano)

Vermentino, prima varietà a bacca bianca del Grossetano

con l’obiettivo di promuovere la qualità dei suoi vini e garantire il rispetto delle norme di produzione previste dal disciplinare, dedicandosi inoltre alla tutela del marchio e all’assistenza ai soci sulle normative che regolano il settore., di cui 97 aziende “verticali” (che vinificano le proprie uve e imbottigliano i propri vini), per unIl Consorzio opera nell’intera provincia di Grosseto, una vasta area nel sud della Toscana che si estende dalle pendici del monte Amiata e raggiunge la costa maremmana e l’Argentario fino all’isola del Giglio. Un’area geografica caratterizzata daproposta. È proprio in quest’ambiente estremamente articolato che, grazie al grande lavoro dei produttori locali, impegnati in una forte crescita quantitativa e qualitativa dei vini prodotti, importanti gruppi ed aziende stanno dando vita a nuovi progetti vitivinicoli, riconoscendo nella Maremma un’opportunità su cui investire.La Maremma Toscana Doc conta su una vasta zona di produzione (l’) dove sono presenti. Suoli vulcanici a est del fiume Fiora, nel comprensorio di Pitigliano e Sorano; formazioni prevalentemente marnose e marnoso-pelitiche sui rilievi collinari tra il Fiora e l’Ombrone; suoli argillosi e argilloso-limosi nell’Alta Maremma, sui rilievi costieri di bassa collina e sulla piana alluvionale.Questi sono solo alcuni esempi che rappresentano la diversità del terroir maremmano: territorio in Toscana che può offrire una scelta così variegata di vini, grazie sia all’apporto di una notevole biodiversità nelle varietà coltivate - dalle internazionali Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Viognier, Sauvignon, Chardonnay, Petit Verdot, alle tradizionali Ciliegiolo, Alicante, Vermentino, Sangiovese, Ansonica - sia alla grande varietà delle condizioni pedoclimatiche che contraddistinguono un territorio così vasto come quello della provincia di Grosseto.Risultato: un’come accade in buona parte delle altre aree toscane - in grado di soddisfare palati ed esigenze diverse, dai bianchi freschi della costa a base perlopiù di Vermentino - la tipologia di bianco della Doc più imbottigliata e più richiesta sul mercato - a quelli più strutturati delle aree interne a ridosso delle Colline Metallifere e del territorio del Tufo, ai rosati sempre più oggetto di interesse da parte del mercato, ottenuti con l’utilizzo di Sangiovese, Syrah, Ciliegiolo, Alicante, Merlot fino all’Aleatico, per finire con i rossi ottenuti dall’impiego in purezza o in blend di varietà autoctone e/o internazionali, dal Sangiovese al Cabernet Sauvignon e Merlot, dal Ciliegiolo e Alicante al Syrah, Cabernet franc e Petit Verdot, solo per citare i più diffusi.Conin produzione nel 2021 (nel 2006 erano 138, passando dal 2,2 al 9,5% del vigneto grossetano),. Nel 2020 la produzione di questa varietà ha rappresentato 1/3 dell’intera vendemmia della Doc Maremma Toscana, con, che hanno portato il Vermentino Maremma Toscana Doc a essere la tipologia più imbottigliata (30% del totale) della Doc Maremma Toscana, superando il Rosso (28%).rivendicata tra le Dop toscane, dietro soltanto al Chianti e al Chianti Classico, e vede impegnate nella produzione dei suoi vini tanti viticoltori locali piccoli e medi a fianco dei più blasonati nomi del panorama vitivinicolo nazionale.Per informazioni: www.consorziovinimaremma.it