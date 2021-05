Docg Lison all’assaggio: alla scoperta di tre vini giovani con un futuro

Pubblicato il 01 maggio 2021 | 12:33

In degustazione tre etichette di Lison Docg della zona classica

La Docg Lisone il suo territorio

In degustazione

dall’unione di due consorzi storici presenti sul territorio per promuovere e tutelare ben cinque: Doc Venezia, Doc Lison-Pramaggiore, Doc Piave e le Docg Lison e Malanotte del Piave con 47 tipologie di vini. Oltre 2.600 produttori tra soci diretti ed indiretti nell’area orientale del Veneto che va dalla Pedemontana alle isole della laguna veneziana.fra i fiumi Tagliamento e Livenza., con buona ventilazione, soggetto a una buona escursione termica tra il giorno e la notte. I suoli sono contraddistinti dal carbonato di calcio (caranto) e argilla di origine alluvionale.Tutti i vini sono ancora molto giovani e richiedono ancora qualche tempo in bottiglia per trovare l’equilibrio, tutti riportano l’identità territoriale.: il nome dedicato al 2011, anno in cui si festeggiavano i 150 anni di Unità d’Italia e anno in cui è stata ottenuta la Docg. Azienda a conduzione familiare, 17 ettari di cui 2 dedicate al Lison classico., zona Belfiore di Pramaggiore, affinamento in acciaio inox, un 10% passa in botte piccola di acacia.(mela e nespola) con un fondo di mandorla. Elegante e salino, il legno non si percepisce. Fiori di mandorlo anche in etichetta.: azienda storica con radici che risalgono al 16° secolo di proprietà dei Giustinian, nobile famiglia veneziana. Biologica dal 1993, acquisita dall’attuale proprietà nel 2016. 190 ettari totali di 12 di bosco, una parte dei quali sono un antico bosco planiziale e sito certificato; 110 ettari a vigneto di cui 18 ettari storici di Tocai tra cui un vecchio vigneto a cassone padovano della fine dell’Ottocento. Stanno restaurando il patrimonio storico.Terreno argilloso, calcareo ed alcalino di origine alluvionale. La tenuta è una penisola circondata da due fiumi. 100% Tocai friulano biologico da un vigneto del 1943. Resa molto bassa a 40 quintali.Molto concentrato nel colore con riflessi quasi ramati.. Bella le note di erbe aromatiche e la sapidità tipica. In etichetta in lamina d’argento che rappresenta la corteccia delle piante del bosco planiziale.: azienda famigliare. Sono stati tra le prime tre aziende in provincia di Venezia a convertirsi al biologico a fine anni Ottanta.e stanno lavorando per avere la certificazione vegana dalla pianta al bicchiere.Buon equilibrio in bocca, finale sempre sapido e la nota territoriale. L’etichetta è legata a un concorso di pittura organizzata durante la manifestazione Cantine Aperte.