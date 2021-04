Domaine Christophe arriva in Italia: nuovo interprete dello Chardonnay

Pubblicato il 14 aprile 2021 | 09:30

Sébastien Christophe

Da mezzo ettaro nel 1999 a una produzione stabile tra Chablis e Premier Cru oggi

Territorio, sostenibilità e rispetto della natura

Wine Terroir in breve

iservato, ma cosciente di sapere il fatto suo,è un vignaiolo autentico, uno di quelli di cui si sente parlare poco perché passa le sue giornate in vigna e in cantina. Dall’alta Borgogna, la zona fredda di Chablis, si prepara ora ad atterrare in Italia con una produzione di qualità riservata al mondo dell’Horeca. Parla poco Sébastien, preferisce che siano i suoi vini a raccontarsi, salvo poi lasciarsi trasportare dall’entusiasmo quando si tratta di spiegare le differenze tra un Premier Cru ed un altro. E su un dettaglio insiste con risolutezza: «. È a questi luoghi, oggi così colpiti, che le mie bottiglie appartengono».Classe 1975, Sébastien comincia la sua carriera in vigna nel 1999 dopo gli studi di enologia con una parcella di Petit Chablis. A Fey, sulla riva del fiume Serein, nasce il. Negli anni cresce il numero delle bottiglie, a mano a mano che aumentano gli ettari vitati esclusivamente a, il vitigno principe in questa zona della Borgogna. Oggi Sébastien coltiva quasi 30 ettari, e il, vino da cui ha cominciato la sua storia vitivinicola, continua a rappresentare un’etichetta importante. Ma è suiche si gioca la vera partita, dove le differenze territoriali diventano nette e la maestria chiara e precisa: si tratta dei Premier CruIl Domaine Christophe oggi può vantare una produzione quasi interamente certificata Hve (Haute valeur environnementale), una certificazione francese improntata sul rispetto dell’e della. Fin dai suoi primi anni infatti, racconta Sébastien, la sua filosofia è stata quella di rispettare il proprio territorio e le proprie vigne, in modo che fosse la natura il primo attore della produzione del vino, e non il suo intervento umano. Un approccio di profondo rispetto e di grande consapevolezza verso il proprio lavoro e l’impatto ambientale.«Siamo molto soddisfatti di aver fatto partire questa collaborazione - rivelano dalla giovane azienda importatrice (che oggi si occupa anche della distribuzione sul territorio nazionale) - che si baserà su un rapporto di esclusività e di fiducia, consci che entrambe le parti faranno il meglio per la. Sébastien ci ha colpito fin da subito per la sua cristallina visione del territorio di Chablis e dei suoi vini, e speriamo che ilpossa ripartire presto per poter portare le sue bellissime etichette sulle tavole di tutta Italia quest’estate».Wine Terroir nasce da un progetto del 2018, venuto a compiersi definitivamente solo nel 2020 per volere dei tre soci fondatori. La filosofia si basa sul concetto francese di “”, non solo nel significato di territorio ma anche di, in cui il rispetto dell’ambiente diventa centrale. All’attività di selezione e importazione diretta segue la distribuzione: solo vini esteri, perlopiù dalla Francia, in esclusiva per l’Italia e dedicati al canale Horeca.Per informazioni: www.wineterroir.it