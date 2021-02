Duemani, vini di alta gamma della costa toscana

Pubblicato il 13 febbraio 2021 | 09:29

Vigneti intorno all'azienda vitivinico Duemani

Tre vini di rango

e usciamo dai confini francesi non è molto frequente incontrare aziende italiane che diano fiducia a una varietà come laper. In Toscana esiste una realtà che include nella sua gamma di etichette una versione di questa tipologia. Parliamo diedhanno rapidamente bruciato le tappe avviando la loro attività soltanto nell’anno 2000 ponendosi come punto di riferimento in uncome quello dellaLa parallela professione di consulente fra i più reputati nel panorama enologico nazionale non impedisce a Luca di curare in modo maniacale iche poggiano sulle colline argillose e ricche di ciottoli di Riparbella (Pi). Adattissime per far esprimere al megliocomee, appunto, Grenache E partiamo dall’, un assemblaggio diin parti uguali,, poi affinato in tini di rovere. Colore rubino intenso quasi scuro. Presenta uno spettro olfattivo intenso su note fruttate nere e rosse, un tocco di spezie solo accennato. Fase gustativa di classe con trama fitta e tannini equilibrati.e tanta, tanta persistenza.Proseguiamo con il, da. Fermenta eper mantenere fragranza e freschezza. Oscuro senza concessioni. Olfatto con un tocco balsamico a rinfrescare l’arancia sanguinella, il cedro e poi mirtillo e lampone. Ottimo il. La potenza calibrata del tannino e la fresca acidità spianano la strada verso un finale di pregevole progressione.. Recita la retro etichetta “A tutto tondo. Finché la terra darà i suoi frutti continuerò con l’amore delle mie mani a coltivare la felicità”. La particolarità è che questo vino è. Un’antica pratica che indica una direzione sparigliando il campo dai consueti parametri enologici. Il sorso trasporta il pensiero in mondi ancestrali, lenti e affascinanti.Per informazioni: www.duemani.eu