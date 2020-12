E con il Prosecco Doc... arriva anche lo spritz rosé

Pubblicato il 07 dicembre 2020 | 10:42

T

Le Prugne della California

ra le novità più attese dell’autunno 2020 c’era senza dubbio il Prosecco Doc Rosé , che ha fatto il suo esordio in ottobre: lasi arricchisce di una componente die acquista nuovi aromi e profumi, destinati a colpire non solo il pubblico femminile, come è da tradizione per i vini rosati.è stata tra le prime aziende vinicole a presentare il suo Prosecco Doc Rosé “Velére” , un nome che omaggia le donne della Serenissima.Ma, titolari di Astoria, hanno abituato il mondo della ristorazione alle sorprese e non si smentiscono nemmeno in quest’occasione. Insieme al loro Prosecco Rosé hanno presentato infatti anche, un bitter pensato per abbinarsi al nuovo spumante e creare uno. «Il Prosecco Rosé per noi è certamente una sfida importante - raccontano i fratelli Polegato - siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e di aver presentato un vino destinato a trovare ovunque nuovi estimatori. D’altra parte, siamo consapevoli che il successo del Prosecco nel mondo è dovuto anche al successo dello spritz, quindi non potevamo che pensare a come legare il cocktail al nuovo spumante».Il rosé ha un profilo organolettico diverso dal Prosecco tradizionale, più, quindi nel pensare a un cocktail Astoria ha rivisto anche le caratteristiche del bitter a cui accompagnarlo. «Abbiamo studiato, con un partner specializzato, un bitter agrumato e leggermente speziato a base di. E, ovviamente, di colore rosa».Nelle scorse settimane è iniziata la fornitura a una serie di locali selezionati in tutta Italia. La prima produzione è di alcune decine di migliaia di bottiglie, in funzione anche dell’evoluzione delle limitazioni anti-Covid. «Natale e Capodanno sono ipiù tradizionali, Prosecco Docg e Cartizze; non faremo mancare quindi Casa Vittorino, Millesimato e Arzanà, i nostri grandi classici per l’aperitivo, né Velére, per gli amanti delle novità che vorranno brindare col Prosecco Rosé. Però abbiamo voluto cominciare a testare loanche in un momento di socialità ridotta: l’obiettivo è di entrare a regime la primavera prossima, con una distribuzione più capillare nelle località di villeggiatura, ma è importante per noi presidiare fin da subito un nuovo potenziale mercato». Creare, stupire, guardare sempre avanti: la “tradizione” per Astoria non è un punto fisso, ma una costante evoluzione.Per informazioni: www.astoria.it