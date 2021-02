Fantini Group, crescita record. Vola il fatturato 2020: +8%

Pubblicato il 16 febbraio 2021 | 19:33

U

Gli unici prodotti lanciati nel 2020 da Fantini Group sono andati a ruba: Calalenta Rosé e Calalenta Pecorino

Grande rapporto qualità prezzo

Valentino e Giulia Sciotti



Acquisite nuove fasce di mercato

Debutti rimandati

n 2020 da ottimi risultati per, società (già) che dagli inizi, nel 1994, partendo da Ortona (Ch) in Abruzzo, è poco a poco diventata un punto di riferimento tra le aziende esportatrici del centro-sud Italia con quasi, grazie a un’attenta politica votata alla più alta ricerca qualitativa e di marketing. Mai un segno meno nella sua storia: e nemmeno lo scorso, difficile, anno ha fatto eccezione: qualche mese fa il fondatore e amministratore delegatoconfidava comunque in una crescita di, tra il 4 e il 6%. È andata persino meglio: «Sfioriamo il- spiega - Anche il margine operativo lordo è ok, così come il prezzo medio».Come sono possibili questi dati dopo tutto quello che è successo? Il Gruppo Fantini era, un settore che è praticamente collassato. «È vero – racconta - Ma siamo stati davvero». Il team di Sciotti ha convertito il proprio mercato; con la ristorazione ferma , ha virato la propria attenzione su, nonché sull'«Abbiamo anche approfittato di un fattore che tenevamo da tempo d'occhio – puntualizza insieme alla figlia, marketing manager - Siamo specialisti di unaassai poco presidiata, cioè il. Per intenderci, se sul prezzo basic ci sono 200 competitors, nella nostra posizione se ne trovano sì e no 15. E noi spicchiamo tra di loro perché da sempre offriamo grandeassai curati. Insomma, eravamo nelle condizioni per fare bene perfino in un momento simile».? Se a fine 2019 l'rappresentava circa il 30% del fatturato (un dato già in forte crescita rispetto agli anni precedenti), nel 2020 ha superato ampiamente il 50%, attestandosi sul«La partita del 2020 sarà giocata anche nel 2021., abbiamo acquisito nuove fasce di mercato, continueremo su questo percorso – spiega- Il quadro prossimo venturo del settore non è ancora definito, risulta impossibile capire cosa accadrà perché ci sono troppe i. Bisognarispetto ai possibili scenari che si paleseranno. Molto è legato alla diffusione della vaccinazione e alla sua tempistica, le scelte saranno dipendenti da questa variabile. Appena riprenderà quota anche lsaremo ugualmente pronti; sarà un "", per così dire, che porterà ulteriori benefici al nostro fatturato, in proiezione futura».Un po' di rimpianto, comunque, per un 2020 che avrebbe dovuto segnare il lancio di. Il pensiero va ad esempio a Ii, un blend di Sangiovese, Primitivo, Aglianico, Nero d’Avola e Nerello Mascalese, adi, in due versioni. Bianco, da Grillo biologico, e rosso, da Nero d’Avola con packaging 100% sostenibile e soprattutto al nuovo, attesissimodi Fantini.«Ci consoliamo per due motivi – annota - Il primo: sonoche abbiamo solo dovuto spostare più avanti. Il secondo: possiamo pensare positivo. Lo scorso anno ci siamo limitati a presentare il, un 100% Merlot abruzzese. Esito: tutto esaurito in poche settimane, a inizio maggio non avevamo più nemmeno una cassa invenduta». Un successo bissato dall'altra novità, quella più recente:. «Siamo già al terzo imbottigliamento».Per informazioni: www.farnesewinestore.com