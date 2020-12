Gio Pistone veste Calafuria, il rosè di Tormaresca. Etichetta firmata dalla street artist

Pubblicato il 08 dicembre 2020 | 07:38

V

La magnum di Calafuria con la serigrafia di Gio Pistone

Le Prugne della California

ersione d’artista per, ilprimo vino rosato italiano tra i migliori del mondo secondo Wine Spectator. Per ladella nuova annata, in edizione limitata, Tormaresca ha scelto il talento di, artista emergente che ha tradotto inun universo onirico fatto di sirene, pesci, luna, stelle e ambientazioni marine.L’di Gio Pistone si aggiunge a quelle realizzate in passato dagli illustratori Valeria Petrone, Davide Bonazzi e Giordano Poloni e dal fotografo Piero Percoco.Pistone è unaabituata a dipingere su muri, carta, legno, ferro e tutto ciò che di interessante trova per strada. In questo caso si è espressa su una bottiglia, una materia nuova con cui confrontarsi. Ha dipinto così la sua illustrazione, realizzando una serigra?a.L’affinità di Calafuria con l’arte ha dato inoltre vita a un progetto che ha coinvolto. Le bottiglie del rosé salentino sono infatti protagoniste di unache saranno esposti all’edizione 2021 di Phest, il festival internazionale di fotografia e arte di Monopoli.Calafuria è un vino color rosa ?or di pesco con profumo di frutta bianca, con qualche nota ?oreale di rosa e glicine., lungo la costa adriatica, tra boschi, pinete e uliveti. Tormaresca , cantina di, possiede due tenute,, nel cuore della Doc di Castel del Monte e, in una delle più belle zone dell’alto Salento.Per informazioni: www.tormaresca.it