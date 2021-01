Giulio F.56 metodo Classico, uno dei pochi 100% Vermentino spumantizzato

Pubblicato il 15 gennaio 2021 | 09:32

Giulio F.56 spumante extra Brut metodo Classico 100% Vermentino

dedicato a, fondatore nel 1985 della cantinanel comune di Ortonovo nella valle di Luni, oggi alla quarta generazione. Il territorio abbraccia l’estrema punta orientale della, tra il golfo di La Spezia e le Alpi Apuane, una zona particolarmente vocata per la viticoltura per il suo microclima, già citata danella sua Natualis Historia.è tra le poche aquesto vitigno. Ottenuto da una selezione di sole uve Vermentino, il vino base prima dell’imbottigliamento vieneper sei mesi in grandi botti di rovere per dargli maggiore; seconda fermentazione sui lieviti per 24 mesi.Parla di Liguria, perché il vitigno ama il mare, giallo dorato luminoso, dalla bollicina di piacevole dinamismo, unintenso con note agrumate che si spostano su quelle. Cremoso in bocca, molto verticale, si espandecon un finale di mandorla dolce.Poche bottiglie per un vino che ha ottenuto importanti riconoscimenti, medaglia d’oro al Gilbert & Gaillard International Challenge ed elencato tra i 50 Great Sparkling Wines of the World 2021. Una bollicina preziosa anche nel. L’etichetta in oro riporta il simbolo della cantina, il profilo delle rovine dell’anfiteatro romano di Luni. Ideale come, ma si presta ad essere servito a tutto pasto. Sapidità e freschezza del vino si accompagnano con i piatti della tradizione ligure.Per informazioni: www.cantinefederici.com