Hugonis e Conte Hugues di Rapitalà, vini siciliani che omaggiano il fondatore

Pubblicato il 27 febbraio 2021 | 07:33

T

Il Conte Hugues e Hugonis

Dalle origini al successo

La barricaia

Un'azienda certificata bio

In degustazione

Inerbimento tra i filari





utto inizia nel 1968 quando, un bretone che per 8 anni aveva servito la Marina Francese e che aveva compiuto studi economici, sposa, discendente di una ricca famiglia palermitana che porta in dote 185 ettari di terreni di cui 145 a vigneto quasi tutto di, in contrada,nel comune di Camporeale (Pa), sulla strada per Alcamo.Il terremoto del 1969 nellafece molti danni all’azienda, ma Hugues comunque la ricostruisce, nelle strutture e in particolar modo nella campagna. Introducefrancesi ed altrisiciliani, ma specialmente - in un periodo in cui il vino isolano, fatto con poche cure, serviva per fortificare quelli continentali - comprende che il futuro sta nella qualità. Bisognava imitare i connazionali francesi sianella conduzione della vigna che nelle operazioni diL’avventura commerciale del marchioiniziò con la vendemmia 1974. Rapitalà fu tra le prime tre realtà ad introdurre nell’isola l’di grande qualità. Il successo fu strepitoso, non c’era ristorante che non avesse in carta i vini Rapitalà ed un corretto rapporto qualità-prezzo li fece apprezzare sulle tavole di tutto il mondo. Già nel 1983 le bottiglie vendute erano ben oltre il milione, il cavallo di battaglia era il,con cui ormai la cantina si identificava.Mantenere il successo non è facile e oltre a fare vini buoni bisogna saperli vendere: alla fine degli anni '80 andarono in declino le strutture commerciali con distributore unico, mentre gli enologi si sedettero sugli allori. Il marchio allora indietreggiò, fin quando nel 1999 entrò massicciamente nella società il, colosso privato del vino italiano, forte di 15 aziende e 20 marchi di grande prestigio.L’arrivo di capitali freschi ma specialmente di un entusiasmo volto a rilanciare il marchio ha portato al rinnovamento della cantina e dei vigneti, di cui si è deciso di tenere soltanto il cru di, mentre tutti gli altri, in testa Nero d’Avola e Catarratto, sono stati reimpiantati. Giv ha puntato molto su questa realtà storica siciliana, tanto da affiancare il giovane Laurent, intervenuto alla scomparsa del padre, con i suoi big. La cantina rinverdisce i successi passati mettendo in campo 13 etichette della linea Tenuta Rapitalà destinata all’e le 7 Rapitalà per laOggi l’azienda è arricchita di ulteriori 30 ettari, tutti accorpati agli antichi, allevati secondo la filosofia di “fare quello che serve dove serve”. Nel 2017 inizia il periodo di, quindi con la vendemmia 2020 tutte le uve dell’azienda sono bio certificate. Un’agricoltura attenta e rispettosa dell’che si basa anche sulle fotografie satellitari per giudicare lo stato e il bisogno delle vigne. Queste sono comprese tra i 300 e i 600 m, tutte a, potate, oltre che nei classici cordoni speronati e a, anche a testa di salice, dove non si taglia sul duro per aumentare la longevità della pianta. Sia l’enologoche l’agronomosono cresciuti nell’azienda.Assaggiamo due vini top, che riportano al padre Hugues, in quanto hanno uno stile francese coniugato al siciliano : Hugonis 2016 Igt Terre Siciliane rosso e Conte Hugues 2019 Chardonnay Igt sempre Terre Siciliane.è un blend di Cabernet Sauvignon e di Nero d’Avola che sostituisce il bordolese Merlot, unche piaceva al conte. Un cru dalle stesse vigne poste più in alto, vinificazione separata con lunga fermentazione in acciaio per poi passare in barriques miste per 10 mesi, dopo i quali i due vini si miscelano al 50% in botti di rovere da 50 hl, dove affinano ulteriormente fino all’imbottigliamento, rimanendo a lungo in vetro.Sta per uscire l’ma noi degustiamo la 2016, chiaramente più equilibrata e matura. Versato nel calice il colore è rosso rubino, fitto, quasi granato; al naso è un coacervo di equilibrio, un mix di freschezza e austerità dove emerge la frutta di fragola, lampone, prugna, ciliegia, più fresca che sotto spirito, accompagnata da uno speziato di pepe bianco, chiodi di garofano, liquirizia e poca vaniglia, perfettamente franco, invita a scoprire le sue note; al palato è un vino fresco, quasi giovanile, moderno con una struttura affatto pesante, una beva elegante e armonica dove acidità e tannini passeggiano al braccio in amicizia, abbastanza lungo, 14 i gradi; vino che si sposa con carni grasse, con zuppe di legumi e formaggi mediamente stagionati. Ne sono state tappate 10mila bottiglie.L’altro vino, sempre omaggio al conte, è lo Chardonnay, ricavato dalla vigna più vecchia e più in alto, a 550 metri. Macerazione pellicolare a freddo, dopo la pressa soffice il mosto fiore fermenta in acciaio per 2/3 per poi finire in barriques miste dove riposa 10 mesi sur lie. Travaso in botte grande dove affina per ulteriori 3 mesi chiarificando, prima di essere chiuso in bottiglia, pochi i solfiti aggiunti.Nel calice colore giallo quasi dorato scarico; all’olfatto è fine, senza eccessi, con profumi di agrumi, albicocca, qualcosa di esotico, perfettamente franco; al palato sempre l’equilibrio è il suo forte, struttura media che ne fa anch’esso un vino moderno, acidità sottile affatto invadente, invita particolarmente alla bevuta, 13,5 i gradi; un bianco universale a tavola, se ne fanno 50mila bottiglie.Entrambi li trovate nellodella cantina, che poi è quello del gruppo Giv, a 27 euro.Per informazioni: www.rapitala.it