In arrivo la Cuvée n.744 Extra Brut, il nuovo Champagne di Jacquesson

La Cuvée n.744 Extra Brut di Champagne Jacquesson

Cinque anni di élevage e di vieillissement in cantina

Una sola cuvée n. 700 all’anno

In arrivo anche la Cuvée n.739 Dégorgement Tardif

A settembre altri due vini

, Lau-rent e Jean-Hervé Chiquet. Pellegrini Spa, importatore ufficiale della Maison per l’Italia, presentadi Champagne Jacquesson., nasce dall’assemblaggio di vini annata 2016 provenienti da decine di parcelle e si completa con alcuni “vins de réserve”, conservati in cantina per diversi anni.«Nel processo di assemblaggio cerchiamo di catturare il meglio di ogni annata - spiegano– evitando di negare le variazioni proprie di ogni raccolto. Numeriamo le nostre cuvées proprio per metterne in evidenza le differenti personalità».I fratelli Chiquet proseguono dunque nella loroper un’esperienza di degustazione sempre unica e speciale: ciò che conta davvero, per Laurent e Jean-Hervé Chiquet, è che il meglio di ogni raccolto venga esaltato e celebrato, in quanto ogni singola annata è diversa da quella successiva e da quella precedente.La nuova cuvée è stata prodotta con lo scopo di ricercare l’espressione dell’annata di riferimento e metterne in risalto le peculiarità e, come tutte le altre, è. Della cuvée n.744 sono state prodotte 244.350 bottiglie, 9.905 magnum e 300 jéroboam. Il dosaggio è di 0,75 gr/l.Il programma 2021 di Champagne Jacquesson prevede anche, caratterizzata dal prolungamento della fase di maturazione sui lieviti fino a 96 mesi. Questa, produce degli aromi terziari che si coniugano armonio-samente alla freschezza del vino.Altri due vini che fanno parte del programma 2021, disponibili però solo da settembre, sono i. Pinot Noir 100% (dalla vendemmia 2012 vinificato bianco e non più rosé come in alcuni millesimi precedenti, ultima annata commercializzata 2011) i due Terres Rouges sono millesimati 2012 e 2013 e sono stati prodotti rispettivamente in 2.572 bottiglie e 154 magnum e 10.512 bottiglie e 584 magnum., che ha importato nel nostro Paese la prima cuvée numerata della Maison francese, la Cuvée n.728.Per informazioni: www.pellegrinispa.net