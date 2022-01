L’enologo Luca d’Attoma firma i vini di San Patrignano

Metti insieme l’enologo dell’anno 2022, così decretato da Doctor Wine, e uno dei punti di riferimento della solidarietà in Italia che nel corso dei suoi quarant’anni di attività, oltre al recupero di migliaia di ragazzi in difficoltà, ha dato vita ad una variegata produzione di prodotti alimentari di qualità tra cui il vino. Ne esce un combinato disposto straordinario dove i protagonisti sono Luca D’Attoma, pioniere della viticoltura biologica in Italia nonché uno dei massimi esperti di biodinamica, e la Comunità di San Patrignano. L’enologo ha quindi messo la firma su cinque vini prodotti dalla Comunità sita a Coriano in provincia di Rimini.

Uno dei rossi della Comunità di San Patrignano presentati a Bibenda

Le cinque etichette “Made in Sanpa” sbarcano a Roma

Arriva a Roma la presentazione delle prime cinque etichette della Comunità riviste dal grande enologo toscano: Vie 2020, Colli di Rimini Cabernet Montepirolo 2020, Romagna Sangiovese Superiore Avi Riserva 2020, Cabernet 1978 2020, Colli di Rimini Rosso Noi 2020. Location d’eccezione è la sede di Bibenda (sede della fondazione italiana sommelier) a conferma della grande amicizia con Sanpa, collaborazione nata tanti anni fa e che si consolida in questa prima uscita ufficiale dei vini curati da D’Attoma che, assieme al sommelier Luciano Mallozzi, ha presentato le prime cinque etichette prodotte sotto la sua guida.

Dagli occhi di Luca D’attoma - alla presenza di Marco Tamagnini (dell'ufficio commerciale di San Patrignano), Piero Prenna (responsabile commerciale vini di San Patrignano) e Roberto Dragoni (agronomo a San Patrignano) - trapela la passione per il progetto avviato con Sanpa, nel 1978 un podere e una vigna vendemmiata manualmente e oggi una realtà di livello con una superficie vitata di oltre cento ettari e una produzione di cinquecentomila bottiglie.

Dalle parole di Mallozzi s’intuisce subito che si tratta di vini che hanno molto da dire. «Il sauvignon blanc, già in commercio, ha un corredo olfattivo di grande personalità: fresco, con richiami di pompelmo rosa e pesca bianca. Dalla cornice vegetale, fruttata, con ritorni di salvia e note agrumate», ha commentato il sommelier.

I quattro vini rossi sono un crescendo rossiniano

Dal Cabernet con componente fruttata, dalla susina alla ciliegia fino ai sentori di speziatura, liquirizia e frutti di bosco. Il Sangiovese ‘Avi’ (A Vincenzo), dedicato al fondatore Vincenzo Muccioli, è un vino in divenire. Rosso rubino, ricco di polpa, si percepisce la foglia bagnata e la cipolla bianca, con una tannicità decisa che asciuga senza allappare. E ancora il Cabernet 1978, dedicato all’anno di fondazione della vigna. Un rosso in purezza, giovane, cui si coglie il peperone rosso, la ciliegia matura, le spezie boschive, l’alloro, il ginepro e il balsamico. Il Colli di Rimini Rosso è denso, concentrato, dalla partenza fruttata al ritorno di cioccolata e sciroppo di ciliegia. Dalla sapidità eloquente, con sensazioni di erbe officinali e forte componente tannica sostenuta dalla freschezza.

La presentazione dei vini di San Patrignano a Bibenda

Nell’immaginario collettivo la Romagna è zona di vini semplici, ma le 5 etichette di Sanpa firmate da D’Attoma hanno tutte le carte in regola per confrontarsi con i grandi rossi in una competizione coast to coast.