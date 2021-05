L'Italia valorizza il vino rosé. Si punta sull'abbinamento col cibo con un concorso internazionale

Pubblicato il 23 maggio 2021 | 15:27

abbinate a otto specifiche categorie di piatti

aperitivo;

pesce crudo;

pesce cotto;

salumi;

carni cotte;

cibi piccanti;

formaggi;

dessert.

vigneti in Abruzzo (fonte: Consorzio dei vini d'Abruzzo)

Baudouin Havauz, presidente del Concours mondiale de Bruxelles

quattro incontri (anche in streaming) sui temi:





Cerasuolo, Chiaretto,Rosato: i rosati italiani da uve autoctone

Passato,presente e futuro del vino rosato. Principali evoluzioni tecniche e conseguenze sul prodotto

Tendenze globali del vino. Le opportunità del rosè

Le nuove frontiere del packaging e del marketing del vino rosato

E la sfida lanciata daldopo il recente successo della Selezione Rosè che lo scorso marzo in Belgio aveva incoronato l'Italia come seconda nazione al mondo per numero di medaglie conquistate (complessivamente 64) dietro la Francia (135) e davanti la Spagna (42). In dettaglio erano state 2 Gran Medaglie d'Oro, 20 Medaglie d’Oro, 42 Medaglie d’Argento e un Trofeo particolarmente prestigioso, “Rivelazione vino italiano 2021", al Terzini Rosato Cerasuolo d’Abruzzo Doc della cantina Terzini.Proprio l', regione tanto apprezzata per le sue eccellenze enogastronomiche, è stato scelto per questa prima edizione diche si svolgeràe che, dopo un articolato programma di degustazioni, incontri di approfondimento e dibattiti sui grandi temi legati al drink pink , si concluderà con l'assegnazione di otto trofei. Saranno 45 gli esperti degustatori internazionali chiamati ad abbinare i 120 vini premiati con le Grandi Medaglie ai piatti proposti dalla cucina del ristorante stellato "Magione Papale" de L'Aquila.Le etichette in gara provenienti, oltre che dall'Italia, da Austria, Belgio, Bulgaria, Spagna, Francia, Grecia, Portogallo, Moldavia, Romania e Slovacchia, sarannoLa nuova competizione è stata presentata a Roma presso la Terrazza Civita del Palazzo Generali di Piazza Venezia alla presenza del vicepresidente della Regione, di, presidente del Concours Mondial de Bruxelles e della Food&Rose' Selection, da Lido Legnini ,vice presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara e da Valentino di Campli presidente del Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo. «Sulla scia del successo del Concours che da quasi 30 anni guida i consumatori nella scelta dei vini di alta qualità a livello mondiale - ha detto Badouin Havaux- abbiamo deciso di organizzare questa nuova competizione che oltre aRispetto alle tradizionali modalità delle grandi competizioni che puntano solo sul vino e sui suoi aspetti organolettici - è stato sottolineato - questa de L'Aquila potrà tracciare nuovi trend in fatto di food and pink wine pairing e l'Abruzzo è il territorio italiano tra i più vocati tra alla produzione di vini rosati. «L'agroalimentare e più in particolare la vitivinicoltura - ha aggiunto Emanuele Imprudente - sono fiori all'occhiello della nostra regione e non a caso contribuiscono fortemente sia all'economia locale che alla qualità dell'offerta italiana apprezzata in tutto il mondo, cioè quella che definiamo italian life style. È un onore ospitare questa la prima edizione della Food Rosè Selection, occasione strategica per promuovere le eccellenze dell'Abruzzo attraverso le espressioni del suo territorio che vanno dal vino all'olio dai formaggi ai salumi fino ai prodotti della pesca ed alle produzioni tipiche di eccellenza. Darà anche un rinnovato slancio alla competitività dei nostri territori ricchi di storia arte e bellezze paesaggistiche senza dimenticare le attrazioni naturalistiche tra mare e montagna».Nell'ambito della manifestazione sono previstiDa alcuni anni l'immagine del rosato si sta imponendo nelle scelte dei consumatori che hanno imparato a conoscerlo nella sua particolarità e nei suoi codici di gusto.. Tra i fattori che determinano il successo potrebbe essere - secondo alcuni - il cambiamento climatico che spingerebbe a consumare vini più leggeri, più "estivi". Ma contano anche le mode ed ora il mercato li richiede sempre più pallidi anche se Il colore non è un mai criterio per valutarne la qualità. Dipende infatti unicamente dalla maggiore o minore permanenza del mosto sulle bucce.Secondo gli ultimi dati dell’la produzione globale di vino rosato è passata da 20 milioni di ettolitri nel 2002 al livello record di, con un aumento del 31%. Dopo un periodo di declino significativo tra il 2014 e il 2017, la Francia ha registrato una rapida ripresa nel 2018, passando da 5,5 milioni di ettolitri nel 2017 a 7,5 milioni nel 2018. La produzione ha anche raggiunto un livello record negli Stati Uniti, con 5 milioni di ettolitri, e in Spagna che, dopo un declino costante dal 2013, ha raggiunto la quota più alta degli ultimi dieci anni.Il podio dei principali paesi produttori di rosé è dunque composto nel 2018 da Francia, Stati Uniti e Spagna, che insieme rappresentano il 64% della produzione di vino rosato in volume a livello mondiale, rispetto al 60% del 2017.. Quello globale di rosé, infatti, con 25,6 milioni di ettolitri rappresenta l'11,2% del consumo globale di vino. I due principali Paesi consumatori sono la Francia (che assorbe il 34% dei volumi globali, +3% in 10 anni) e gli Stati Uniti (20% del consumo globale, +4% in 10 anni).Al contrario, negli ultimi dieci anni, Germania, Italia e Spagna hanno visto il loro consumo diminuire, con la Spagna maglia nera in particolare (dal 2002 -70%). Dal 2002 l'export globale di rosé è cresciuto del 39%, passando da 7,6 milioni di ettolitri a 10,6 milioni di ettolitri nel 2018. Tutti i paesi leader hanno visto aumentare le loro esportazioni in volume. A fare la parte del leone: Spagna (40%), Francia (14%) e Italia (13%) che rappresentano i due terzi delle esportazioni globali di rosé. In valore, invece, i vini rosati esportati raggiungono un +10% nel 2018 passando dai 2 miliardi di euro del 2017 a 2,2 miliardi di euro nel 2018.L'Abruzzo che è pronto ad ospitare la tre giorni della Food&Rose' Selection, è da sempre terra di vino e da Ovidio a Polibio non mancano le testimonianze storiche. Ilè tra i vitigni più diffusi e rappresenta più della metà della base ampelografica regionale oltre ad essere il vitigno di riferimento della Doc Montepulciano d'Abruzzo che conta anche la tipologia. È coltivato in circa 17 mila ettari e con un trend in continua crescita negli ultimi negli ultimi anni. Segue poi il vitigno bianco Trebbiano d'Abruzzo con 14.000 ettari che dà origine all'omonima Doc . Non manca una serie di vitigni tra autoctoni nazionali e internazionali quali Passerina, Pecorino, Cococciola, Sangiovese, Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Merlot. Ma l'Abruzzo, nelle sue quattro province, è anche terra di buon cibo di terra e di mare. Molte le eccellenze legate alla tradizione della transumanza, Bene Immateriale Patrimonio Unesco, come pecorino di Farindola, caciocavallo di Agnone ma anche Zafferano dell'Aquila, mortadella di Campotosto, ventricina del Vastese e anche specialità dolciarie come i confetti di Sulmona e il torrone. Molto apprezzato l'olio extravergine di oliva.www.magionepapale.it