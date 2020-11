Lam’Oro 2015 Raffinata armonia toscana

Pubblicato il 19 novembre 2020 | 13:23

Lam’Oro Toscana Igt 2015

Vigneti a Lamole

a debuttato poche settimane fa, durante la Milano Wine Week, la, che con il millesimo 2015 diventa piena comprensione di un territorio senza eguali e quintessenza espressiva delle sue potenzialità: Lamole, terroir iconico del Chianti Classico, che dagli Etruschi in poi è sinonimo di vino di altissima qualità. Unche poggia le basi su un’accurata scelta di vitigni, dei terroir più vocati, delle tecniche di lavorazione più adatte: Lam’Oro 2015 nasce così, seguito passo passo in un habitat sui generis, caratterizzato dalla massima attenzione per l’ambiente, dalla tutela della sua biodiversità e del suo patrimonio boschivo.Celato dallache contraddistingue l’iconica bottiglia, un preziosoin proporzioni simili. Le uve provengono tutte da vigneti di proprietà, ubicati sulle pendici dell’abitato di Lamole (fra i 420 e i 655 metri slm) che poggiano sul macigno chiantigiano, qui squarciato da profondi calanchi (le “lame” da cui deriva il toponimo) e condotti secondo i dettami dell’. Nessun apporto dalla chimica di base; nessuna deriva da coltivazioni limitrofe; massima biodiversità garantita dai boschi di querce e ulivi che circondano i vigneti; moltissime ore di manodopera per la cura della pianta affinché trovi il suo equilibrio naturale e sappia cercare i nutrimenti nelle profondità della dura roccia di alberese, facendosi strada nel galestro.Ilrispecchia un’in Toscana: contrassegnata da un’ottima fase di germogliamento, fioritura e invaiatura nelle condizioni migliori; clima nella norma, senza sbalzi o eventi imprevisti, garantendo così la perfetta maturazione dei grappoli e una vendemmia da manuale, iniziata il 20 settembre per il Merlot, a metà ottobre per il Sangiovese e a fine ottobre per il Cabernet Sauvignon. Ogni varietà è raccolta da mani esperte e vinificata separatamente, poi elevata per 6 mesi in barrique nuove. Alla creazione dell’assemblaggio seguono altri 2 anni in barrique e 8 mesi di affinamento in bottiglia.Lam’Oro è un progetto didove scelte di vigneto, di vitigno e di cantina sono strumenti per far emergere l’: ecco a voi l’Oro di Lamole Per informazioni: www.lamole.com