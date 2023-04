Lambrusco, un vino adatto alla cucina regionale e internazionale

Con la sua ricca palette di colori, dal rosa tenue al rosso intenso che vira verso il viola, i vini Lambrusco raccontano la cultura e le tradizioni del territorio di Modena e Reggio Emilia. Ideali per abbinamenti con la cucina regionale, con le loro differenti denominazioni - garanzia di qualità certificata per il consumatore - possono accompagnare con successo anche piatti della cucina internazionale.





Declinazioni diverse che esprimono la vocazione vitivinicola di un territorio, quello che si estende tra le province di Modena e Reggio Emilia: sono le sfumature del Lambrusco, la bollicina che nelle sue diverse interpretazioni è sempre sinonimo di allegria e convivialità.

Ognuna delle sei denominazioni di Lambrusco ha i suoi tratti distintivi e complementari

Lambrusco di Sorbara Doc, Modena Doc, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc, Lambrusco Salamino di Santa Croce Doc, Reggiano Doc, Colli di Scandiano e di Canossa Doc: ognuna delle sei denominazioni ha i suoi tratti distintivi e complementari, abbracciando territori differenti ma con caratteristiche peculiari, dalle zone di pianura a quelle collinari, ciascuna con la propria tradizione enologica.

Le differenze nel calice si esprimono nelle diverse tonalità di colore del Lambrusco

Con circa 10mila ettari e una produzione di circa 50 milioni di bottiglie all’anno, questo vino viene prodotto in diverse tipologie, dal frizzante (la versione più diffusa) allo spumante, dal Metodo Charmat al Metodo Classico e alla rifermentazione in bottiglia. Le differenze nel calice si esprimono in tonalità di colore che spaziano dal rosso intenso che vira verso il viola fino al rosa tenue e le sue molteplici interpretazioni rendono la bollicina emiliana particolarmente versatile.

Le diverse declinazioni di Lambrusco esprimono la vocazione vitivinicola di un territorio che si estende tra le province di Modena e Reggio Emilia (Photo Credit: Marco Parisi) 1/5 Il Lambrusco viene prodotto in diverse tipologie, dal frizzante allo spumante (Photo Credit: Marco Parisi) 2/5 Con circa 10mila ettari, il lambrusco ha una produzione di circa 50 milioni di bottiglie all’anno (Photo Credit: Marco Parisi) 3/5 Il lambrusco nelle sue diverse interpretazioni è sempre sinonimo di allegria e convivialità (Photo Credit: Marco Parisi) 4/5 I vini Lambrusco raccontano la cultura e le tradizioni del territorio di Modena e Reggio Emilia (Photo Credit: Marco Parisi) 5/5 Previous Next

I vini Lambrusco, freschi e piacevoli, si prestano infatti ad accompagnare un pasto dall’aperitivo al dessert, in abbinamento sia alla cucina tradizionale, come primi piatti e secondi a base di carne, che a sapori più internazionali, come le specialità della cucina giapponese, indiana, cinese e sudamericana.



Attività realizzata con il contributo del Masaf, ai sensi del decreto direttoriale n. 553922 del 28 ottobre 2022.





Consorzio Tutela Lambrusco

Viale Virgilio 55 - 41123 Modena

Tel 059 208610

info@lambrusco.net