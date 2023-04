Livon, tra vini d'eccellenza e progetti futuri

La famiglia Livon inaugura il nuovo anno con investimenti rinnovati, nuove sfide e raccogliendo i frutti soddisfacenti del loro appassionato lavoro. Punto di riferimento del panorama vitivinicolo friulano, l’azienda Livon è alle prese con dinamiche e stimolanti novità tra le quali spicca la qualifica dell’iconico Braide Alte 2020 tra i primi 4 migliori vini bianchi d’Italia, come risulta nella super classifica della nota rivista Gentleman Milano Finanza.

Tre espressioni chiave riassumono i lavori incessanti degli ultimi semestri: passaggio generazionale, maggiore sostenibilità in campo e nuovi investimenti nell’enoturismo.

Il giovane e intraprendente Matteo Livon, figlio di Valneo, prende le redini del futuro dell’azienda di famiglia. Con audacia e propositività punta a perseguire gli obiettivi delle generazioni precedenti tra cui spiccano quelli di una viticultura sempre più sostenibile per la natura e attenta ai consumatori più esigenti e agli investimenti per ampliare le realtà fuori dal Friuli (Borgo Salcetino in Toscana e ColSanto in Umbria).

Gli investimenti per la nuova sede aziendale di Livon

Mentre in Umbria si inaugura un’altra bellissima sala degustazioni nello storico casale del ‘700, una realtà sospesa tra rustico ed eleganza, a Dolegnano (Ud), i lavori in corso vedono materializzarsi la nuova cantina dove sorgerà la nuova sede aziendale con uffici amministrativi e commerciali, un wine-shop e una sala degustazioni panoramica con vista sulla nuova barricaia.

Matteo Livon ha prende le redini del futuro dell'azienda di famiglia

Braide Alte 2020 è tra i primi 4 migliori vini bianchi d'Italia, secondo Gentleman Milano Finanza

Livon sta portando avanti nuovi investimenti nell'enoturismo

L'azienda, dal 2 al 5 aprile, ha partecipato a Vinitaly, raccontando i progetti futuri e quelli in corso e presentando i vini d’eccellenza che produce nelle tre distinte regioni.

