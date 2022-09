Lugana di Cantina Colli Morenici, fresco ed elegante

La Cantina Colli Morenici è una cantina sociale dell’alto Mantovano che si trova a Ponti sul Mincio, una piccola cittadina a pochi passi dalla sponda sud del lago di Garda, in Lombardia. Grazie alla struttura morfologica, alla particolare composizione del suolo e al microclima influenzato dal lago, quest’area risulta particolarmente adatta alla viticoltura. La cantina, fondata nel 1959, sin dalla sua primissima produzione nel 1963 si è dedicata con passione alla produzione di vini di alta qualità, seguendo rigidi protocolli dalla vigna fino alla bottiglia e grazie ai continui studi e processi di modernizzazione.

Attualmente produce i vini tipici e forse più noti della zona come Custoza e Lugana Doc, Merlot, Cabernet, Chardonnay e Pinot Grigio Garda Doc, Chiaretto Garda Colli Mantovani Doc, per finire con il Lambrusco Mantovano Doc. Si passa dai vini fermi ai vini spumanti per finire con il passito, vini che possono essere eleganti e freschi come i bianchi, ma anche corposi e strutturati come i rossi. Vini che rappresentano la “tipicità” e la storia della tradizione vitivinicola locale con un tocco di modernità ed eleganza dei tempi nostri.

Lugana di Cantina Colli Morenici

Nel 2021 Cantina Colli Morenici partecipa alla costituzione delle Cantine di Verona, frutto della fusione di importanti realtà vitivinicole vocate alla produzione dei vini del territorio quali Cantina di Valpantena e Cantina di Custoza. Oggi la produzione della cooperativa si aggira intorno ai 12-14mila quintali annui di vino e si è distinta nel tempo per un’offerta completa di vini tipici della zona con un attento sguardo sulle proposte di vini biologici.

Degno di particolare nota è il Lugana la cui area di produzione delle uve crescono a sud del lago di Garda tra Peschiera del Garda e Sirmione, da terreni argillosi e con un microclima ideale per la cultura della vite. La vendemmia comincia alla fine di settembre. I processi di vinificazione sono finalizzati a sottolineare la freschezza, il frutto e mineralità di questo vitigno. Pressatura soffice, fermentazione a temperatura controllata intorno ai 18-20°C. Maturazione in vasche d’acciaio. Nel bicchiere il vino è limpido e pulito, di colore giallo paglierino intenso con riflessi verdolini. Caratterizzato da una ricca mineralità e aroma di frutta, al naso regala note di limone e fiori primaverili. Fresco, piacevole ed elegante con note di mandorla in chiusura.

Cantina Colli Morenici - Cantine di Verona

Strada Monzambano 75 - 46040 Ponti sul Mincio (Mn)

Tel 0376 809745