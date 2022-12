Manià, nuova proposta enologica del Collio Goriziano

L’azienda agricola Manià è una piccola realtà, oggi guidata da Gianni Manià con il prezioso aiuto dei suoi familiari. Nell’ultimo ventennio è stata gradualmente rilevata dalle esperte mani del nonno Mirko, il quale ha cominciato a valorizzare i terreni e il territorio, prendendosi cura dei frutteti e delle vigne. Il nipote lo seguiva sin da piccolo lungo i filari, ereditando l’amore per la terra e per le proprie origini, nonché la dedizione per l’azienda e i vigneti. Per mettere in risalto la pluralità delle sue uve, le caratteristiche dei terreni del Collio e grazie alla sua passione per il vino, Manià ha deciso di realizzare il suo sogno, producendo nell’annata 2018 la sua prima bottiglia di vino.

L’azienda si estende su 7 ettari di vigneti prevalentemente nella Doc Collio, pregiatissima zona vitivinicola a est del Friuli-Venezia Giulia. Il paesaggio è dominato da un reticolo di vigneti che crescono rigogliosi, grazie ai terreni ricchi di sali minerali e al clima mite, garantito dalla vicinanza del mare e delle montagne. I vigneti sono situati in diverse frazioni di San Floriano e le tipologie coltivate sono Pinot Grigio, Sauvignon, Ribolla Gialla, Friulano e Merlot. La vendemmia, così come la maggior parte delle operazioni in vigna, viene svolta manualmente. Ciò garantisce un’elevata qualità delle uve destinate a divenire vino, in grado di trasmettere tutta la cultura e la tradizione del Collio.

Ribolla Gialla e Friulano Manià

Tra i vini prodotti, sono particolarmente degni di nota la Ribolla Gialla e il Friulano. La Ribolla Gialla è un vino che si ritiene abbia la sua origine nelle isole meridionali della Dalmazia e si presenta con un colore giallo chiaro intenso. Al naso ci propone un sentore complesso e intrigante. Si sentono una venatura agrumata, fiori bianchi-acacia e una nota balsamica di menta. Al palato dimostra una buona acidità con una persistenza più alta di salinità. È ideale come aperitivo o abbinato a piatti a base di pesce sia di acqua dolce che di mare, a sformati di verdure e a formaggi semi-stagionati.

Il Friulano, ottenuto dal vitigno di origini antichissime della varietà Tocai Friulano (una sentenza della Corte di Giustizia Europea del giugno 2008 ha chiuso l’annosa vertenza con l’Ungheria che vedeva protagonista la denominazione del vino Tokaji togliendo all’Italia la possibilità di chiamarlo ancora Tocai), si presenta invece di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, con un bouquet floreale e fruttato coronato da note balsamiche. Al palato risulta secco, vellutato e strutturato.

Azienda agricola Manià Gianni

loc. Valerisce 5/A - 34070 San Floriano del Collio (Go)

Tel 335 6024254