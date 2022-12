Il mappale dell'800 sulle bottiglie di Spineda

Un Merlot in purezza proveniente da un vigneto già indicato nella mappe napoleoniche dell’Ottocento. Soli due ettari, rimpiantati nel 2004, nelle terre rosse del Montello a Venegazzù (Tv) nella tenuta dell’azienda agricola Loredan Gasparini. Un vino a produzione limitata che matura per 30 mesi in una selezione di 10 barriques di rovere francese di primo passaggio. Rubino scuro, cupo e fitto il colore. Al naso ciliegia matura, note speziate. Elegante all’assaggio, giocato sul frutto e note vegetali. Adatto ad abbinamenti importanti.

Spineda porta il nome della villa in stile palladiano fatta costruire nella seconda metà del Settecento dalla famiglia Spineda De Cattaneis circondata da vigneti in una zona vocata alla produzione di vini di pregio, già citata nel Cinquecento dallo storico Bonifacio. La fondazione dell’azienda risale al 1951 quando il Conte Piero Loredan, discendente del Doge Leonardo Loredan, acquistò i terreni dove furono impiantati cloni di vitigni rossi internazionali. Negli anni Settanta, tutta la proprietà fu acquistata dalla famiglia Palla.

Loredan Gasparini Spineda Merlot Riserva Montello 2017- Colli Asolani Doc

I vigneti si estendono per 60 ettari lungo l’Alta Marca Trevigiana, un’area collinare che comprende i due principali rilievi: Asolo, famoso per la produzione di Prosecco, e Montello, popolato da boschi e costituito da terra rossa e ricco di ciottoli calcarei, granito, porfido e argilla e vocato per la produzione di vini rossi. Il packaging e il particolare l'etichetta sottolinea il profondo legame dell'azienda e del suo prodotto con il territorio nella provincia di Treviso, riportando l’estratto di un mappale napoleonico dell’800 delle terre degli Spineda, con i vigneti e gli annessi rustici che ora sono parte integrante e cuore della cantina.

Conte Loredan Gasparini

Via Martignago alto 24, 31040 Venegazzù (Tv)

Tel 0423 870024