 Marisa Cuomo: l'incanto dei vini che celebrano il mare e la passione enologica

Dal 1980, anno della sua fondazione, Cantine Marisa Cuomo è l’azienda vinicola di Andrea Ferraioli e Marisa Cuomo che si estende lungo 40 ettari di territorio tra Furore (Sa) e altri comuni della Doc Costa d’Amalfi in provincia di Salerno. In un territorio come Furore, così caratteristico e allo stesso tempo estremo, la cura delle viti e dell’uva diventa un lavoro completamente manuale.

A stretto contatto con la natura, le Cantine Marisa Cuomo sperimentano tecniche per strappare terreno alla roccia, costruiscono pergolati su cui adagiare le viti, selezionano con rigore le colture più adatte preservando i vitigni nobili prefillossera. Una straordinaria passione per il vino è il segreto delle Cantine Marisa Cuomo.

Furore Bianco: il vino bianco che celebra i profumi del mare

Il Furore Bianco di Marisa Cuomo è un vino bianco di medio corpo, nato da vitigni tipici della Costiera Amalfitana: Falanghina, Biancolella, Fenile, Ripoli, Ginestra. È caratterizzato da aromi ampi e territoriali: profumi di biancospino, erbe marine, mandorle e note fresche e succose per un sorso armonico ed equilibrato.

Furore Bianco di Marisa Cuomo

Colore giallo paglierino scarico e delicato profumo di frutta che riporta agli inconfondibili odori mediterranei della zona di origine.

L'armonia è perfetta tra il Furore Bianco e i piatti di mare come la parmigiana di alici, il risotto alla pescatora, i laccetti con alici e bottarga, le fritture di pesce e le grigliate miste.

Costa d'Amalfi Rosato: un'esplosione di freschezza

Il Costa d'Amalfi Rosato di Marisa Cuomo è un vino molto fresco che richiama, con la sua sapidità, la natura del terreno da cui nasce, beneficiando anche dell'influsso della brezza del mare in cui si specchia. Il Costa d’Amalfi Rosato da uve Aglianico e Piedirosso, è caratterizzato da un vivace colore rosa e un profumo intenso di ciliegia, ribes rosso, e melograno insieme ad essenze della macchia mediterranea.

Costa d'Amalfi Rosato di Marisa Cuomo

Perfetto il connubio tra il Costa D'Amalfi Rosato e il pesce spada accompagnato dai pomodorini del Piennolo del Vesuvio Dop.

Cantine Marisa Cuomo

via G.B. Lama 16/18 - 84010 Furore (Sa)

Tel 089 830348