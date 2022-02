Il mondo del vino piange Franz Haas, icona del Pinot nero altoatesino

Il mondo del vino (e non solo) piange la scomparsa di Franz Haas, 68 anni, ultimo esponente di sette generazioni di viticoltori che con passione guidava l’azienda di famiglia a Montagna (Bz) e che, a tutti gli effetti, era considerato il padre del Pinot Nero all’italiana. Haas è morto domenica 13 febbraio a causa di un infarto mentre era in seggiovia con il figlio.

Franz Haas. Fonte: www.franz-haas.it



Un grande innovatore



Alla guida della storica cantina fondata nel 1880, Franz Haas potava, come da tradizione famigliare, lo stesso nome di tutti i primogeniti. Sul sito dell’azienda si legge: «Franz Haas non è solo una cantina, non è solo un marchio. Franz Haas è un uomo, una famiglia che da sette generazioni produce vino, che da sette generazioni mette nel vino la sua filosofia di vita: la continua instancabile ricerca della perfezione. Ciascun Franz Haas con il suo tocco e il suo stile. Per ottenere vini superbi – secondo i Franz Haas – servono sì scienza e calcolo, ma sono l’amore, la passione e la determinazione che ne conferiscono carattere e profondità».

Alla ricerca del vino perfetto



Franz Haas VII era alla guida della cantina altoatesina dal 1986 dimostrandosi da subito un innovatore: a lui vanno i meriti di aver realizzato vinificazioni sperimentali e di aver portato avanti prove di coltivazione dei diversi cloni nei suoi 55 ettari di vigneto. Il risultato? Arrivò a vinificare quasi 600 Pinot Neri. Il suo obiettivo era sempre uno quello di realizzare un vino perfetto. Per questo si era spinto dove altri non avevano osato prima impiantando ad altitudini un tempo impensabili, fino a 1150 metri. Un sogno che non si ferma ma che poteranno avanti i suoi figli, Franz Haas VIII e Sofia.