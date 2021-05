Montecucco, il Sangiovese con un futuro dal grande potenziale

Pubblicato il 17 maggio 2021 | 10:30

iamo nel, cuore della Maremma toscana, precisamente sulle pendici del Monte Amiata, antico vulcano spento a cui questo territorio e i suoi vigneti devono gran parte del loro fascino e della loro peculiarità. A disegnarne i confini le denominazioni-cugine Brunello di Montalcino e Morellino di Scansano. Una vicinanza che non intimorisce, ma che anzi rafforza l’«È proprio il Sangiovese il nostro grande punto di forza», sottolinea il neoeletto presidente del Consorzio Tutela Vini Montecucco . «Il nostro Montecucco mostra una propria personalità, ben distinguibile dagli altri Sangiovese che si producono in Italia, da quello che troviamo qui a fianco, al di là dell’Ombrone, a quello delle altre regioni; con il termine “distinguibile” non intendo fare alcun riferimento alla qualità intrinseca degli altri prodotti, ma al fatto che il nostro Sangiovese - che- è facilmente individuabile e di livello elevato».Un vascello, il Sangiovese del Montecucco, che navigando ad est sull’Orcia e ad ovest sull’Ombrone porta via con sé odori e sapori del suo territorio di origine: a tratti irriverente, “vulcanico” e indomito, proprio come la natura ancora selvaggia che lo circonda e che caratterizza il paesaggio dell’Amiata, ma allo stesso tempo seducente e ammaliante, dalla freschezza tipica della viticoltura d’altura che abbraccia i caldi tratti mediterranei della ventilazione marina che arriva da lontano.«Questa è la vera carta vincente del Montecucco - dice Basile - il fatto che. Autenticità che viene ulteriormente esaltata dalla sensibilità dei produttori rispetto alle tematiche ambientali, e lo dimostrano i dati: si arriva a un 70% di imbottigliato con certificazione biologica. Siamo di fronte a un territorio integro, che ho avuto modo di vivere in prima persona dalla fine degli anni ‘90: non si parla solo di vigneti, ma anche di originalità del territorio, di rispetto della biodiversità e di pratiche agronomiche in armonia con l’ambiente»., malgrado l’attuale senso di incertezza che aleggia a livello globale. «Nonostante le gravi criticità dovute all’emergenza internazionale, devo dire che le nostre aziende hanno retto bene il colpo, riportando danni meno ingenti di quanto ci aspettassimo nei mesi del primo lockdown», dice Basile. «Inoltre, nel 2020 e grazie al prezioso contributo di una fondazione privata,. Ma ora, nel 2021, il nuovo Consiglio si troverà ad affrontare un momento congiunturale difficilissimo, per il comparto in generale e per la nostra filiera in particolare, che dialoga quasi esclusivamente con il canale Horeca e che è in trepida attesa della ripartenza. Le aziende sono fiduciose rispetto ad un’accelerazione della campagna vaccinale e pronte a cavalcare l’onda del successo della scorsa estate, che ha registrato un boom di visite e degustazioni in cantina, e ad accogliere enoturisti appassionati da tutta Europa. Sarà certamente un mandato che io ed il nuovo Consiglio svolgeremo con grande attenzione e cautela,- che dovrebbe essere il nostro primo sostenitore - e aumentando l’impegno nelle attività di pubbliche relazioni tradizionali e digital, ma anche sfruttando momenti di confronto online con i professionisti del settore e i media internazionali, fino a quando non torneremo, si spera presto, al “faccia a faccia” con il pubblico».Per il Consorzio sono e saranno importantissime soprattutto le, per una Denominazione che guarda con favore all’export con oltre il 60% di produzione che oltrepassa il confine e strizza l’occhio al Nord Europa e ai Paesi di lingua tedesca, Svizzera e Germania sopra tutti, ma che punta anche molto sugli Usa. Oggi il Montecucco conta, ma nel programma del nuovo Consiglio emerge anche la volontà di far crescere la produzione e sviluppare tutto il potenziale oggi ancora inespresso in vigneto.Per informazioni: consorziomontecucco.it