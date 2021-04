Montevetrano compie 30 anni: il “Sassicaia del Sud Italia”

Pubblicato il 19 aprile 2021 | 10:30

Montevetrano, una passione tutta salernitana per il vino lunga 30 anni

Core Bianco 2019, ottima acidità e lunga persistenza

Core Rosso 2017, Aglianico dalla grande persistenza

Montevetrano 2017, tutto si tiene e nulla prevale

nasce fotografa. È stato un signore americano impeganto a ritrarre a trasmetterle la curiosità per il. Poi la scintilla: l’incontro con un consulente del calibro die le prime annate di(1991, 1992, 1993) mettono subito in risalto la potenzialità dell’azienda, per la quale il famoso critico americanospende termini come “il Sassicaia del Sud Italia”. Una “patente” che spiana velocemente la strada verso i mercati internazionali. In questo 2021 Montevetrano festeggerà i suoi 30 anni di attività.Dalla provincia di Salerno (San Cipriano Picentino per la precisione) quella che era partita come unaoggi conta su 5 ettari di vigneto, ormai in grado di dare vita a quasi 40mila bottiglie. Tutte distribuite in sole 3 etichette.Iniziamo dalla linea, curata dalla figlia Gaia. Il, da uve, deriva da uve acquistate dai territori circostanti più vocati. Dal Greco prende le sfumature giallo paglierino e dal Fiano quelle giallo oro scarico. Un giallo tenue insomma. Naso inteso e avvolgente con profumi di cedro, menta, anice e un leggero tocco affumicato, dati dal Greco. Dal Fiano prende note di lime, mela, limoncella, pepe bianco eucalipto, nocciola e, anche qui, una lieve nota fumè. Assaggio in linea coerente con i sentori olfattivi per uno sviluppo teso, agile, salino, di corpo saldo e ricco, sostenuto da ottimae lunga. I Tre Bicchieri del Gambero Rosso ci stanno tutti.è unin purezza, anch’esso derivante da uve acquistate. Allo sguardo si presenta di un rubino granato, cupo e intenso.e molto fine al naso, note di pietra focaia, lieve tamarindo, amarena e tabacco biondo. Sapore pieno, salino, composto, agile, elegante e corposo. E persistente, tanto.è composto da un 30% di Aglianico, 50% die 20% di, tutti di proprietà. Veste di un rubino granato intenso e cupo. Nitido e complesso al naso, di estrema articolazione, note di spezie dolci, mirtilli, cassis e lieve amarena. Estremamente equilibrato in bocca, tannini composti, diffusi, soffici, corpo aristocratico e armonico, teso, dove tutto si tiene e nulla prevale. Grande vino. La degustazione non poteva chiudersi meglio di così.Per informazioni: www.montevetrano.it