Morellino di Scansano, fervono le attività per il 2021

Pubblicato il 23 dicembre 2020 | 19:40

Numerosi gli appunatmenti per far degustre le nuove annate

l desiderio di ricominciare a pianificare le attività del 2021 anima i lavori di fine anno del. Il calendario è già fitto. Stampa nazionale, internazionale e operatori del settore, avranno l’opportunità di approfondire la conoscenza delnelle sue due tipologie,, attraverso alcuniormai molto amati e attesi.Il primo, l’, si svolgerà sabato 15 maggio anegli spazi della Fortezza da Basso, all’interno del programma della settimana delle Anteprime di Toscana. Il giorno seguente ipotranno incontrare il Consorzio a Saturnia, tappa che si inserisce all’interno di un calendario che comprende altriin collaborazione con diversi circoli.Lunedì 17, invece, sarà la volta di, l’evento organizzato dal Consorzio di Tutela Morellino di Scansano dedicato alla promozione e alla divulgazione dele del suo territorio. Giunto alla sua terza edizione, si svolgerà come sempre a Scansano (Gr) e sarà animato sia dache da degustazioni con i produttori per conoscere da vicino i vini, le tipologie e i territori che danno origine al vino di questo angolo del sud della Toscana.«Sono appuntamenti importanti che ci consentiranno di far degustare e conoscere le nuove annate del Morellino di Scansano a un pubblico di professionisti e addetti del settore», spiega, presidente del Consorzio di tutela del Morellino di Scansano. «Nel 2020 i momenti di condivisione e confronto dal vivo sono stati quasi tutti annullati a causa della pandemia: potersi nuovamente riunire, rispettando le norme di sicurezza e prevenzione, rappresenta un momento importante per noi produttori e per tutta».è invece il progetto realizzato dal Consorzio nel 2019 e lanciato durante la manifestazione Rosso Morellino. Sarà al centro di un intenso programma dinel corso del 2021. «Siamo stati tra le primein Italia dotandoci di stazioni di ricarica per veicoli elettrici all’interno di alcune aziende del nostro territorio», annota il direttore del Consorzio. «Nel corso del prossimo anno l’attenzione ai, attraverso progetti concreti, crescerà ulteriormente grazie a nuove collaborazioni, tutte orientate a rendere la nostra denominazione un punto di riferimento per chi ama vivere in sinergia con la natura e le sue bellezze».Per informazioni: www.consorziomorellino.it