Müller Thurgau Castel Firmian, vino eroico dall’anima trentina

Caratteristici terrazzamenti a vigneto sostenuti da muri a secco sui versanti formati da rocce porfiriche



Val di Cembra



Il Müller-Thurgau è frutto di un incrocio fra Riesling Renano e Sylvaner Verde (o Madeleine Royal, come emerso da studi successivi) creato da Hermann Müller, direttore della scuola di Wädenswill in Svizzera a fine '800. In Trentino le prime informazioni su questa varietà sono riportate nel 1950 sul quindicinale "Agricoltura Trentina" dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Nella nota si riferisce di una sperimentazione di circa 10 anni che ha portato a giudizi positivi su questa nuova varietà, purché si preferiscano le zone fra i 500 e i 700 metri di altitudine, e per le quote di 500-550 metri le esposizioni meno solatie.

La Val di Cembra, zona altamente vocata per la coltivazione di questo vigneto, si presenta come una stretta valle a "V" con versanti a pendenza molto elevata. La viticoltura è localizzata soprattutto in destra idrografica, esposta ad est o sud-est, sui depositi fluvioglaciali del Quaternario.

Il Müller-Thurgau Castel Firmian nasce dalla tenacia dei viticoltori della Val di Cembra. I vigneti selezionati si trovano sui pendii scoscesi di Giovo, fra 650 e 750 m, ben esposti a sud-ovest. I terreni di origine calcareo-porfirica conferiscono un'acidità ben integrata con i profumi dell'uva e gli aromi generati dal lievito durante la fermentazione e l'affinamento di 6 mesi.

Le uve vengono raccolte a settembre inoltrato, sottoposte a macerazione a freddo per 5-8 ore e quindi pressate. Il mosto, dopo la decantazione naturale a freddo, viene fermentato. Terminata la fermentazione il vino passa l'autunno e l'inverno sui propri lieviti fino alla messa in bottiglia. Il profilo aromatico richiama la mineralità delle rocce calcaree e porfiriche della Val di Cembra, con note di pietra focaia, salvia e ortica ben integrate con gli aromi agrumati di lime e pompelmo.