Il Natale benefico della cantina Follador

Sarà un Natale ricco di iniziative quello di Follador Prosecco dal 1769, in prima linea nel rinnovare l’impegno consolidato in nove anni di collaborazione con la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus, per il sostegno alla ricerca sulla Sla e la prevenzione e cura del cancro. Fino al 31 dicembre, infatti, i vini Docg della “Collection Image” firmata Follador Prosecco 1769 saranno protagonisti della raccolta fondi destinata alla onlus che si pone l’obiettivo di finanziare realtà d’eccellenza nel campo della ricerca scientifica e degli approcci terapeutici, per volontà dei soci fondatori Gianluca Vialli e Massimo Mauro.

Il brindisi a tavola con un calice di Prosecco della tradizione veneta sarà in grado di creare la giusta atmosfera per le occasioni conviviali delle festività e lo scambio dei doni, pensati per gli amanti del buon vino. Quest’anno l’azienda ha ideato tre cofanetti “Wine Experience” per accogliere gli estimatori del brand con veri e propri momenti dedicati.

“Collection Image” firmata Follador Prosecco 1769

La magia di un territorio patrimonio dell’Unesco

«Viviamo il Natale come occasione di unione non solo familiare, ma di vicinanza emotiva con coloro che condividono i nostri stessi valori, come accade ormai datanti anni con Gianluca Vialli e Massimo Mauro -sostiene Cristina Follador, direttore commerciale e marketing dell’azienda - per noi il valore del rapporto umano è fondamentale per poter fare bene il nostro lavoro: per questo ci teniamo a coltivare la relazione con i nostri estimatori, condividendo idee e impegnandoci a raccontare da vicino la cultura e la ritualità del nostro territorio, di cui andiamo molto orgogliosi».

Le tre proposte regalo “Perlage di prestigio”, “Tra storia e innovazione” e “Degustazione con vista” offriranno esperienze inedite fra le incantevoli colline del Prosecco, Patrimonio Unesco, immersi nel panorama che si estende a perdita d’occhio dalle Dolomiti fino a Venezia. Ma non solo: a prendere vita sono veri e propri viaggi alla scoperta dei valori più sentiti da una delle famiglie storicamente legate alle tradizioni e al territorio di Valdobbiadene, con analisi sulle tecniche di produzione più innovative. Da vivere nella magica atmosfera natalizia o immersi nei profumi della primavera, ogni stagione sa offrire grandi suggestioni, occasioni di svago e cultura.

Cristina Follador, direttore commerciale, con Giuseppe Casagrande

Un viaggio che racconta la storia e le radici di un’azienda secolare

Il pacchetto Perlage di prestigio include l’accoglienza da parte di un membro della famiglia Follador e una degustazione di 5 Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, alla scoperta del finissimo perlage. A narrare una storia antica, fatta di sacrifici e saldi principi saranno le sfumature sensoriali offerte dai vini, che rievocano già nel nome le autentiche tradizioni di famiglia.

Tra storia e innovazione è un viaggio nella storia e nelle radici di un’azienda che vanta oltre 2 secoli di cammino. Si parte con un momento di ricevimento e la visione di uno short-film studiato per proiettare i visitatori indietro nel tempo, sui passi degli antenati della famiglia Follador, fino ad arrivare alle innovazioni del presente che mantengono attuali gli elementi della tradizione, ma volgono lo sguardo ai progressi del futuro. A completare l’esperienza, la visita guidata dello stabilimento con degustazione di 5 Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg.

Infine il cofanetto Degustazione con vista comprende, oltre ad un primo ricevimento di benvenuto e la visita guidata del processo produttivo dell’azienda, il trasferimento al Rustico Hospitality in località “Torri di Credazzo”. La cornice naturale e meravigliosa delle colline di Valdobbiadene immergerà i visitatori in un’atmosfera d’incanto, ideale per lasciarsi coinvolgere dalla narrazione della storia secolare della famiglia Follador e godere di una degustazione privata di cinque Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, nel cuore dei vigneti.

In alto i calici, prosit!

