Un Natale “firmato” Pellegrini 5 idee regalo per intenditori

Pubblicato il 17 dicembre 2020 | 10:30

5 idee regalo per intenditori

Cuvée n.743 Extra Brut Champagne Jacquesson

Ammonites Franciacorta Brut Docg Camilucci

Pietro Pellegrini

Barolo Docg Castello di Perno

Noi 4 Bolgheri Doc Tenuta Sette Cieli

Ardnamurchan AD/09.20:01 Ardnamurchan Distillery

ai come quest’anno sarà un Natale dedicato agli affetti e ai familiari più intimi. Un Natale in cui fare o farsi un regalo in grado scaldare il cuore sarà ancora più importante. Per questo il presidente dell’azienda in persona,, ha voluto scegliere e presentare cinque proposte di Pellegrini Spa per questo Natale. Uno, un, une un, raccontati da chi li seleziona e li distribuisce. Infine, l’ultima novità del catalogo di Pellegrini, unche porta in Italia il sapore e i profumi delle Western Highlands della Scozia.La Cuvée n.743 Extra Brut di Jacquesson è il frutto dell’assemblaggio di vini della vendemmia 2015, provenienti da decine di parcelle, completati con alcuni dei predecessori: i “vins de réserve”, conservati in cantina per diversi anni. In questo processo diventa fondamentale catturare il meglio di ogni annata, evitando di negare le variazioni proprie di ogni raccolto. Le “Cuvées”, vengono numerate proprio per datarle e per metterne in evidenza le differenti personalità. La n.743 nasce dopo 5 anni di élevage e di vieillissement in cantina ed è stata prodotta con lo scopo di mettere in risalto le peculiarità dell’annata per un’esperienza di degustazione unica e speciale.Pietro Pellegrini: «Laurent e Jean-Hervé Chiquet - i titolari di Champagne Jacquesson - esaltano e celebrano il meglio di ogni raccolto nella loro Cuvée. Questo rende la n.743 perfetta per le occasioni speciali come il Natale».Ammonites è il frutto della passione e della meticolosa ricerca di Stefano Camilucci, che ha fatto di un’antica attività di famiglia la sua vita ed è arrivato a realizzare un progetto in grado di proiettare la sua terra verso nuovi orizzonti. Attraverso una vinificazione attenta e innovativa, Camilucci propone un prodotto moderno, naturale e autentico, un Franciacorta che ricerca profumi, equilibrio ed eleganza e che sposa la bevibilità all’appagamento dei sensi. Ammonites nasce dall’assemblaggio di Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco ed è ottimo per aperitivi e perfetto per accompagnare tutte le portate del pranzo o della cena.Pietro Pellegrini: «Come dice Stefano Camilucci, Ammonites è “un vino che sa davvero di Franciacorta, con i suoi profumi e la sua pacata sincerità”. Un vino che non fa promesse, ma preferisce mantenerle in silenzio».Ex fortezza medievale, ex sede della Casa Editrice Giulio Einaudi, il Castello di Perno rappresenta un pezzo di storia della cultura italiana. Oggi la proprietà di Vittorio Gitti è diventata il centro di un’attività di vinificazione di alto livello. Il Barolo Docg Castello di Perno rappresenta il progetto enologico dell’azienda: dopo un affinamento di 24 mesi in botti grandi di rovere austriaco questo vino viene imbottigliato nel mese di agosto del terzo anno successivo alla vendemmia. Il risultato è un prodotto rosso rubino di corpo pieno, con tannini vellutati e un finale persistente.Pietro Pellegrini: «Un vino frutto di un progetto enologico neoclassico: il Barolo di Castello di Perno interpreta la tradizione con la consapevolezza che i vini sono cose vive e perciò nascono, invecchiano e migliorano. Proprio come gli uomini che lo scelgono come buona compagnia».Dai 5 ettari di vigneti Doc Bolgheri che si trovano nella parte più vicina al mare della Tenuta Sette Cieli nasce questo vino, caratterizzato da un frutto maturo e dolce. Noi 4 Bolgheri Doc è concepito da quattro persone ed è composto da quattro varietà di vitigni: Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc. Il nome richiama proprio queste caratteristiche e l’anima conviviale di una bottiglia che nasce dalla voglia condivisa di esplorare nuovi territori. Affinato in barriques per 15 mesi è dotato della struttura possente caratteristica del Bolgherese.Pietro Pellegrini: «Mai come quest’anno sarà un Natale con gli affetti e i familiari più stretti. Per questo ho scelto Noi 4, un vino conviviale, ma allo stesso tempo intimo e speciale».Ardnamurchan AD/09.20:01 è il primo whisky di Ardnamurchan Distillery. Completata nel 2014, a distanza di sei anni questa distilleria ha rilasciato il suo primo single malt composto per il 50% da whisky torbato e per il 50% da whisky non torbato, maturato per il 65% in botti ex-Bourbon e per il restante 35% in botti ex-Sherry. Le note di degustazione comprendono favo, cera di miele, gusci di ostriche, salamoia, fragole al pepe nero e note di brace. Le caratteristiche del prodotto riflettono perfettamente le particolarità delle Western Highlands. Raggiungibile solo da una strada a corsia unica, la distilleria si trova a 50 miglia a sud-ovest di Fort William ed è la prima in Scozia ad adottare l’uso della tecnologia blockchain per fornire la tracciabilità completa della catena produttiva: dalla fornitura alla produzione.Pietro Pellegrini: «Dopo una lunga attesa ecco finalmente il primo Batch del primo Single Malt di Ardnamurchan Distillery: quale migliore idea che regalare o regalarsi per Natale una delle sole 450 bottiglie riservate al mercato italiano».Per informazioni: www.pellegrinispa.net