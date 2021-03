Osservatorio Etna Doc, le cantine si raccontano

Pubblicato il 01 marzo 2021 | 20:29

L'Osservatorio consente di raccogliere informazioni relative alle dimensioni delle aziende e all’approccio in vigna e cantina

Migliorare l’organizzazione interna e l’offerta enoturistica

ha dato vita a une avviato unarivolta aiin collaborazione con la. Un’attività di monitoraggio che consentirà di ottenere una puntuale e completaalle pendici del vulcano, grazie alla raccolta di informazioni relative non solo alle loro dimensioni e all’approccio in vigna e cantina, ma anche alle strutture presenti in azienda e che consentono di fornire un’adeguata offerta ai numerosiche ogni anno visitano questo angolo di Sicilia unico al mondo.A tutte le aziende che producono uve o vini Etna Doc verrà inviato unsuddiviso in varie sezioni da compilare anche in forma anonima. «Ci auguriamo di ricevere un numero significativo di risposte, e quindi di dati, per poter poi condurre analisi che siano a disposizione di tutti i produttori - ha dichiarato, presidente del Consorzio tutela dei Vini Etna Doc - un vero e proprio Osservatorio, che a cadenza regolareutili per poter migliorare l’organizzazione interna e l’offerta enoturistica. Uno studio che consentirà nel contempo di ragionare su iniziative e attività che possano rappresentare un veroe per il territorio».Il progetto, nella sua sezione dedicata all’enoturismo, è stato realizzato in collaborazione con lada tempo attiva per la valorizzazione dell’attività di. «L’istituzione di un Osservatorio permanente nasce in primo luogo dall'esigenza di colmare una lacuna poiché a tutt’oggi non ci sono dati relativi ai flussi che riguardano l’enoturismo sull’Etna - ha sottolineato, presidente della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna - in secondo luogo lo consideriamo unoper capire comedel nostro territorio, per far crescere il numero di visitatori e arricchire l’offerta».Per informazioni: www.consorzioetnadoc.com