Colore paglierino intenso con riflessi dorato. La bollicina è fine e soprattutto è persistente. I profumi vertono su sensazioni di tostatura, dalla crosta di pane croccante alla sensazione di nocciola tostata, mandorla tostata. La mela gialla è il frutto che spicca. Belle le sfumature di bianco spino sul finale. Un vino di personalità e che dà la sensazione di potenza e struttura già dal naso. Il sorso conferma il naso e troviamo un vino energico. Potente e particolarmente vigoroso. Freschezza e cremosità si sposano e la piacevolezza è assicurata. Persistente e lungo. Uno spumante da tutto pasto. Linea sottile di sapidità identificativa del territorio.

Perla del Garda Cuvée Extra Brut

Uvaggio: 100% Chardonnay

Vendemmia: raccolta manuale effettuata tra la fine di Agosto e l’inizio di Settembre

Vinificazione: acclimatamento a bassa temperatura 10°C, selezione accurata delle uve, pressatura soffice

Affinamento: in acciaio, seconda fermentazione in bottiglia, permanenza sui lieviti per almeno 24 mesi

Prezzo franco cantina: 15,57 € iva esclusa

Perla del Garda

via Fenil Vecchio 9 - 25017 Lonato del Garda (Bs)

Tel 030 9103109