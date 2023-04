La Piotta, spumanti di pregio nell'Oltrepò Pavese

L’azienda agricola “La Piotta” si trova nel cuore dell’Oltrepò, a Montalto Pavese, in un’area particolarmente vocata alla produzione di vini e spumanti di pregio. Il territorio dell’Oltrepò Pavese conta una superficie di circa 12mila ettari vitati ed appartiene amministrativamente alla provincia di Pavia, collocandosi esattamente al confine Sud della regione Lombardia. I suoli molto vari sono composti da: marne, calcari arenacei e gessi, così come sabbia e argilla. Tutte queste caratteristiche rendono l’Oltrepò Pavese un’area vocata alla produzione di Pinot nero (quasi 3.000 ettari vitati) e di spumanti ottenuti da questa nobile uva.

Il nome “Piotta” deriva molto probabilmente dagli insediamenti piemontesi del luogo (la zona era una provincia del Piemonte) iniziati già a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, e significa “pietra”, di cui il suolo è ricco. “La Piotta” è stata fondata nel 1985 da Luigi Padroggi che ha voluto seguire le orme della famiglia dedita da generazioni al mondo vitivinicolo. L’età media dei vigneti attualmente presenti è di circa 30 anni e ciò permette la produzione di vini bianchi dai profumi intensi e persistenti e di vini rossi corposi e ben strutturati.

Spumante - Suspir Cruasè Pinot Nero Oltrepo Pavese Docg

A testimonianza dell’amore per le tradizioni e per il nostro territorio sono ancora esistenti e produttivi nove filari di Pinot grigio impiantati nel 1930. Nel corso degli anni sono arrivati ad avere una superficie aziendale di 15 ettari interamente vitati, con una produzione annua di circa 70.000 bottiglie e l’intero ciclo produttivo, dalla vite alla bottiglia, avviene in azienda ed è personalmente curato dalla famiglia, ormai da generazioni dedita alla coltivazione della vite e alla produzione del vino.





Nella linea degli spumanti, l’unico vitigno utilizzato è il nobile Pinot nero, perché pensano sia il più adatto per esprimere al meglio la tipicità del loro territorio. Bollicine di intensità, struttura e carattere. Le uve accuratamente selezionate vengono vendemmiate nell’ultima decade di Agosto. Dopo una pressatura soffice, il mosto viene poi fatto fermentare a temperatura controllata. In primavera avviene l’imbottigliamento e la presa di spuma con l’aggiunta di lieviti.

Spumante - Talento Pinot Nero Oltrepò Pavese Docg

Dopo almeno 24 mesi di permanenza in catasta sui questi lieviti nobili avviene la sboccatura e la tappatura definitiva. Lo spumante e` poi lasciato a riposo per alcuni mesi prima della vendita. Dopo molti anni di coltivazione a basso impatto ambientale, dal 2005 è arrivata ufficialmente la certificazione “da agricoltura biologica” per i vini e spumanti prodotti sotto il marchio “La Piotta”. Dal 2015 si è aggiunta anche la certificazione “vegan”.

Azienda Agricola Padroggi Luigi e Figli

Cascina Piotta 2 - 27040 Montalto Pavese (Pv)

Tel 0383 870178