Il Primitivo Manduria delle cantine Tinazzi è tra i 51 vini più buoni al mondo

Il Primitivo di Manduria Imperio LXXIV 2019 delle Cantine Tinazzi è tra i 51 vini più buoni al mondo. Così ha deciso la giuria del Wine of The Year di Decanter, la rivista enologica internazionale che stila ogni anno una classifica dei migliori vini del pianeta.

Dodici vini italiani, un solo Primitivo

Il vino, prodotto da Feudo Croce, casale situato a Carosino, in provincia di Taranto, rappresenta l’Italia insieme ad altri 12 vini della penisola, ma è l'unico Primitivo presente in graduatoria e l'unica etichetta pugliese. L’Imperio 2019 era stato già premiato dalla rivista Decanter nel 2021 con la “Gold Medal”, con una votazione di 95 punti. Per questo era stato selezionato tra i vini che hanno impressionato di più i giudici e inserito in una nuova degustazione alla cieca per premiare i “the best of the best” da inserire nella ristretta lista dei “Wines Of The Year 2021”.

Ha incantato la giuria

Imperio ha conquistato il trio di giudici Michelle Cherutti-Kowal che ha assegnato 97 punti, Matt Walls 94 e Stefan Neumann 95. Questo il giudizio tecnico dei critici: «Profumo intenso di lavanda aromatica, aneto, lamponi stufati e more. Al palato è speziato, con un bel equilibrio ed energia. Molto accessibile e beverino, con un persistente finale di finocchio».

«Un riconoscimento importantissimo – ha dichiarato Giorgio Tinazzi, direttore commerciale del gruppo – Ci riempie di orgoglio e di gioia e che dà valore al lavoro svolto in questi anni per ottenere vini di sempre maggiore qualità e carattere, che possano rappresentare il buon vino italiano nel mondo».