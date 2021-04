Principe Corsini, qualità ed eccellenza toscana anche a portata di click

Pubblicato il 03 aprile 2021 | 09:30

Villa Le Corti

Tenuta Marsiliana

Chianti Classico Docg “Don Tommaso” Gran Selezione 2016 Villa Le Corti-Principe Corsini

a San Casciano in Val di Pesa (Fi) ea Manciano (Gr) sono storiche realtà vitivinicole di proprietà dellasin dal XIV secolo. 70 ettari vitati e 63 destinati agli olivi distribuiti tra il Chianti Classico e la Maremma, condotti seguendo i dettami dell’. Rispetto della natura, amore per il territorio, tradizione, passione e innovazione sono le qualità che caratterizzano le due proprietà.A Villa Le Corti si coltiva il, che dà vita a vini eleganti ed equilibrati, e si produce olio extravergine di oliva nel frantoio di proprietà. A Marsiliana la vicinanza del mare e il clima asciutto hanno orientato la scelta sucon vini esuberanti e di struttura.Ventisette sono le vendemmie firmate daa Villa Le Corti e a Tenuta Marsiliana che riassume così la sua filosofia: «Ho sempre creduto fermamente in un principio: dare alla terra di più di quanto prendiamo. Solo così si può dire di avere veramente rispetto per il nostro ambiente e possiamo lasciare alle generazioni future qualcosa di cui andare fieri».Dal 2019 Duccio Corsini ha introdotto una grande novità nel mondo della distribuzione di vino in Italia: si tratta di, lo shop online dedicato agli operatori dell’Horeca dove è possibile acquistare i vini e oli Principe Corsini senza intermediari e usufruendo di numerosi vantaggi:Visita il sito digiwine.it e registrati gratuitamente per scoprire la realtà Principe Corsini.