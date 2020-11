Il Prosecco Rosé Bosco del Merlo sostiene Life in Rosé di Lilt

Pubblicato il 16 novembre 2020 | 19:40

La novità Prosecco Rosé Doc di Bosco del Merlo che aderisce al progetto Life in Rosé

l progettonel corso dell’ultimo anno ha visto, azienda agricola di Pravisdomini (Pn), impegnata nel destinare una parte del ricavato delle(Rosé Spumante Brut e Pinot Grigio) a supporto della campagna “Nastro Rosa” diCome raccontato da, vicepresidente Lilt Treviso, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, nel solo mese di ottobre 2020 l’associazione ha effettuato oltre 500 visite di controllo. E ottobre, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, ha visto Bosco del Merlo contribuire allaconsegnando unDa oggi Life in Rosé accoglie un nuovo prodotto, ildi Bosco del Merlo, che ha esordito con una produzione iniziale di 20.000 bottiglie per i mercati interno ed esportazione.«Il Prosecco Rosé Doc – spiega, terza generazione della famiglia alla guida dell’azienda - sarà la punta di diamante dei prosecchi firmati Bosco del Merlo. Prodotto nel rispetto dell’impegno aziendale nel sostenere, risponde pienamente ai parametri della filosofia aziendale della “4V” - Vino, Verde, Vite e Vita - a dimostrazione dell’attenzione dedicata non solo alla salute del proprio territorio, ma anche a quella di chi lo abita».Secondo i dati forniti dal direttore del Consorzio Prosecco Doc Luca Giavi a oggi sono 80 le aziende che hanno scelto di produrre il Prosecco Rosé , per un totale di 20 milioni di bottiglie commercializzate in Italia e all’estero.Per informazioni: www.boscodelmerlo.it