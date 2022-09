Ripartiamo dal vino: Collio Doc Malvasia 2021 Ronco dei Tassi

La filosofia dell’azienda friulana Ronco dei Tassi si basa principalmente sulla rigorosa attenzione posta nella coltivazione e nei sistemi di allevamento del vigneto, con controlli qualitativi e quantitativi che permettono di arrivare alla trasformazione dell’uva in cantina nel modo più sano e naturale possibile. Tutto ciò permette di riuscire a conservare nel prodotto finale le caratteristiche e la qualità tipiche del frutto e del territorio da cui ha origine.

L’azienda viene condotta a livello familiare e oggi si sviluppa su una superficie di oltre 30 ettari di cui più di 18 a vigneto e i rimanenti a bosco. Tutto il territorio di produzione si trova ai confini del Parco Naturale di Plessiva, nel cuore del Collio Goriziano, ad un’altitudine compresa fra i 400 e 200 metri sul livello del mare. Questo rapporto fra superficie vitata e bosco, legata a tecniche colturali estremamente rispettose dell’ambiente, consente all’azienda di sviluppare una viticoltura ecosostenibile, a tutela dei consumatori e a garanzia di un futuro per lo splendido territorio.

Vino degustato: Collio Doc Malvasia 2021 Ronco dei Tassi

Nella grande famiglia delle Malvasie, quella istriana, detta anche friulana, occupa una posizione di prestigio, più qualitativa che quantitativa. L’origine di questo vitigno, o meglio della famiglia, è alquanto strana e incerta. Si ritiene siano stati i mercanti veneziani nel 1300, durante il dominio della loro Repubblica, a portare questo vitigno dal Peloponneso e a piantarlo lungo tutto il litorale adriatico, dalla Dalmazia all’Istria fino ad arrivare alle colline carsiche del golfo di Trieste e a quelle eoceniche del Friuli orientale.

Collio Doc Malvasia 2021 Ronco dei Tassi

Il Ronco dei Tassi Malvasia è prodotto con uve selezionate con cura e raccolte manualmente nel momento della loro piena maturazione. Si presenta alla vista di un colore giallo paglierino luminoso. Al naso compaiono intensi aromi di frutta bianca e gialla tipici del varietale, tra cui la pesca bianca e l’albicocca, sentori agrumati di mandarino, note floreali di tiglio, fiori d’acacia e fiori selvatici, per chiudere con un accenno di erbe aromatiche e lievi sensazioni minerali gessose. In bocca è ricco, morbido, ma allo stesso tempo teso e sapido. Un vino di grande equilibrio, che grazie agli accorgimenti presi in vigna e alla vinificazione in solo acciaio riesce a mantenere vive e inalterate tutte le caratteristiche e gli aromi primari tipici del vitigno.

Ronco dei Tassi

località Montona 19 - 34071 Cormòns (Go)

Tel 0481 60155

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Nel 2020 è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano.