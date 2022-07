Ripartiamo dal vino: Cru Selection Sauvignon Blanc 2019 Marjan Simcic

Ci troviamo a cavallo del Collio friulano e della Brda slovena. Qui Marjan Simcic, quinta generazione di vignaioli, è oggi uno dei più importanti produttori del territorio. Ha fatto del vino la sua passione, dando vita a etichette che rappresentano davvero il territorio, tanto da dedicare la sua linea di punta proprio al terreno, a quello che si trova nel sottosuolo, dove affondano le radici le sue viti. Si tratta dell'Opoka, l'argilla dei sedimenti, capace di donare profumi veramente caratteristici che si ritrovano all'interno del calice. La linea Opoka viene prodotta solamente nelle migliori annate e rappresenta l'eccellenza dei vini di Marjan Simcic.

La famiglia possiede 18 ettari di vigneti, alcuni dei quali di età superiore ai 55 anni, che si espandono sia sul versante Sloveno che sul versante italiano del Collio. I vigneti sono ubicati nella meravigliosa area di Goriška Brda (Collio Goriziano), che offre alle viti le condizioni climatiche ideali per la loro crescita. Le dolci colline del Collio si aprono infatti verso la Pianura Friulana, da dove giunge l’aria marina calda, essendo esse distanti solo 20 km dal mare. A difenderle dal freddo del clima montano, sull’altro lato, si trovano invece le Alpi Giulie e l’altopiano di Trnovo (Ternova). Anche il terreno del Collio, costituito da spessi strati di marne e arenarie, è ideale per la coltivazione della vite, piantata per la prima volta in quest’area già ai tempi dell’Antica Roma.

Vino degustato: Cru Selection Sauvignon Blanc 2019 Marjan Simcic

Ottenuto da Sauvignon Blanc in purezza, la vinificazione inizia da una macerazione di 4 giorni in botti di rovere da 5mila litri. Pressatura soffice con pressa pneumatica. Fermentazione con lieviti naturali di uva. Segue una maturazione di 15 mesi in tino di rovere (2.500 l) e un affinamento in bottiglia per almeno 6 mesi.

Cru Selection Sauvignon Blanc 2019 Marjan Simcic

Il colore giallo oro intenso invita a scoprire i suoi aromi ricchi e il suo corpo ben sviluppato; la lunga permanenza in barrique di rovere gli permette di esprimere aromi complessi che vanno dalla salvia alla paprica, dai fiori selvatici al tabacco, fino al cuoio; una lunga e complessa persistenza accompagna il finale. Ottimo in abbinamento con primi piatti delicati, crostacei, pesci, formaggi di capra stagionati, formaggi cremosi. Ideale da bere subito, ma con un eccellente potenziale d’invecchiamento di almeno 10 anni.

Azienda Simcic Marjan

Ceglo 3b - SI-5212 Dobrovo (Slovenia)

Tel +386 5 3959200

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Nel 2020 è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano.