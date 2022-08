Ripartiamo dal vino: Franciacorta Brut “Arcadia” 2018 Lantieri

I Lantieri de Paratico, nobile ed antica famiglia bresciana, hanno radici franciacortine che risalgono a più di mille anni or sono, posto che la prima data certa che lo documenta risale all’anno 930 d.C. La storia odierna di questa cantina si sviluppa a Capriolo (Bs), suggestivo borgo medievale dove negli anni ’70 Giancarlo Lantieri intraprende, tra i primissimi, con l’enologo Cesare Ferrari, al suo esordio in fatto di bollicine, la produzione di quello che oggi viene chiamato Franciacorta Docg. La cantina Lantieri produce oggi circa 160mila bottiglie, di cui 120mila di Franciacorta Docg e le restanti di Cuertefranca, impiegando 20 ha di vigneto ubicati nei comuni di Capriolo e Adro, nella località verdeggiante e protetta dalle colline, chiamata Colzano, circostante l’azienda. La struttura silicio-argillosa e calcarea di questi terreni li rende particolarmente vocati alla coltura della vite, in particolare dello Chardonnay, vitigno dominante.

La tradizione secolare, unita alle attuali moderne tecnologie di vinificazione hanno portato all’ottenimento di una gamma completa di vini Franciacorta Docg e Doc di grande finezza, nerbo, eleganza e bontà riconosciuti. Il periodo di maturazione sui lieviti per i Franciacorta Docg Lantieri varia dai 24 mesi, per il Brut e l’Extra Brut, freschi e piacevolissimi, fino ai 30 per il Satèn, delicato e di grande versatilità, ed il Rosé, vinificato con uve Pinot Nero che gli conferiscono l’inconfondibile colore rosa. Ben 42 sono invece i mesi per il Millesimato Arcadia, che rappresenta il top di gamma nella produzione e che si contraddistingue per la struttura, la complessità, la pienezza e le note intense e speziate. Nel 2001, l’Azienda vitivinicola si arricchisce dell’Agriturismo Corte Lantieri.

Vino degustato: Franciacorta Brut “Arcadia” 2018 Lantieri

Vino ottenuto da uve Chardonnay (80%) e Pinot Nero (20%). Soffice pressatura delle uve, fermentazione in tini d’acciaio e in piccole botti di rovere a temperatura controllata. Dopo la fermentazione il vino viene mantenuto a contatto con i lieviti attraverso un’operazione di bâtonnage. Successivamente il Franciacorta viene preparato per il tiraggio con cui ha inizio la rifermentazione in bottiglia e l’affinamento sui lieviti per 42 mesi.

Franciacorta Brut “Arcadia” 2018 Lantieri

Alla vista si presenta di colore giallo paglierino lunare con perlage finissimo, persistente e continuo. Al naso è un perfetto bouquet di profumi eleganti e freschi di lievito; colpisce per la sua fragranza e pienezza, abbinando una vena fruttata a toni di vaniglia e pan brioche. In bocca esprime un’effervescenza carezzevole e una bella vena acida che sorregge un fruttato intenso e morbido, con note tropicali di frutta esotica matura; in finale appare lungo, appagante e persistente. Perfetto come aperitivo e con piatti a base di pesce e crostacei, risotti e dolci secchi.

Lantieri Franciacorta

via Videtti (ingresso da via 2 Agosto) - 25031 Capriolo (Bs)

Tel 030 736151

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Nel 2020 è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano.