£$Ripartiamo dal vino:$£ Greco di Tufo Docg 2019 Cantina Sanpaolo-Claudio Quarta

28 febbraio 2021

Greco di Tufo Docg 2019 Cantina Sanpaolo-Claudio Quarta

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

n Campania, nella terra dei nobili bianchi e dello storico Aglianico,è arroccata sull’apice di una collina. Prende il nome dalla contrada San Paolo di Tufo (Av) e guarda Torrioni, piccolo borgo di antichissime tradizioni agricole completamente immerso nel verde della vite e dei boschi. Una cantina a cavallo fra le due province di Avellino e Benevento, progettata su tre livelli scavati sul pendio della collina. Dalla sua terrazza si gode di una magnifica vista sulla: un susseguirsi di vigneti dove sono allevate le uve a bacca bianca da cui si produce il, che insieme ale al pregiato Aglianico da cui nasce ilcostituiscono l’essenza dell’Irpinia enologica. L’area è caratterizzata da una straordinaria varietà dei suoli: dall’argilloso al calcareo al sabbioso, con influenze delle ceneri del vulcano Somma Vesuvio. I vigneti sono coltivati fino a 700 metri d’altezza, dove una forte escursione termica esalta l’aromaticità delle uve. Il vignetoè composto da piccoli appezzamenti selezionati, per via della parcellizzazione del territorio collinare, in parte di proprietà e in parte in gestione congiunta con i coltivatori locali che condividono le scelte produttive e gli obiettivi qualitativi della cantina.Vino degustato:Ilè da sempre considerato il vino più pregiato della Campania, sin dai tempi più antichi. Per Cantina Sanpaolo è il vino “bandiera” di una, che valorizza al massimo il gusto varietale e identitario delle uve. Alla vista si presenta tra il verdognolo e il giallo paglierino. Al naso sono evidenti itipici del territorio da cui proviene, oltre a note aromatiche che ricordano la pesca, l’albicocca, i fiori di campo e la camomilla. Al palato si ripropone. Grazie alla sua buona freschezza e acidità, è adatto ad accompagnare piatti di pesce o vegetariani dal gusto deciso, ideale con formaggi non stagionati, risotto ai funghi e pesci grandi come il dentice.Per informazioni: claudioquarta.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano