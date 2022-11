Ripartiamo dal vino: Lagrein Laiten 2020 Zehnhof

Tutto nasce nel 1928 quando Iginio Rossi acquista il primo appezzamento a Roverè della Luna (Tn). Già da allora coltivato a Pinot Grigio, è ancora oggi orgogliosamente parte dei terreni della famiglia Rossi. L’attività viticola è quindi proseguita con Giovanni, figlio di Iginio, fino ad arrivare a Giacomo, la terza generazione. Non solo Pinot Grigio, ma anche Pinot Nero, Pinot Bianco, Chardonnay, Gewürztraminer e Lagrein fanno da cornice ad un contesto tanto caratteristico quanto stimolante. Nel 2019, a distanza di quasi un secolo dalla prima pianta di vite, ad opera di Giacomo nasce Cantina Zehnhof, l’espressione più autentica di una tradizione tramandata da tre generazioni di entusiasti viticoltori.

Cura meticolosa dei vigneti, coltivazione e vinificazione rispettose dell’ambiente e ricerca della massima espressività delle note varietali più caratteristiche, hanno permesso di ottenere prodotti di grande qualità, capaci di esaltare al meglio l’uva e quindi il vino. L’unicità è valorizzata ulteriormente dal contesto geografico. La cantina sorge infatti ai piedi del conoide di Roverè della Luna, in un’area di confine tra Trentino ed Alto Adige, dove cultura italiana e tedesca si intrecciano da secoli. Da qui la scelta del nome: “Zehnhof” è la traduzione in tedesco di “Maso alle Dieci”, la zona in cui sorge il Maso, il cuore della cantina.

Vino degustato: Lagrein Laiten 2020 Zehnhof

La selezione Laiten cresce su ripide colline in terreni calcarei, magri e ciottolosi. Una tessitura che dona a questo Lagrein freschi profumi di frutti di bosco come more e lamponi, abbinati ad un tannino vellutato che conferisce armonia ed equilibrio. Colore rosso rubino profondo; grande armonia al naso con sensazioni fragranti di frutti di bosco e spezie su uno sfondo caldo e avvolgente che ricorda il cioccolato. Gusto ricco, complesso e dalla lunga persistenza gusto-olfattiva; tannini dolci e setosi. Vino ideale per accompagnare piatti di carne in umido, selvaggina come anatra o faraona e la tipica carne salada trentina. Ottimo anche abbinato a formaggio a primi piatti saporiti.

Lagrein Laiten 2020 Zehnhof

Cantina Zehnhof

via Antonio Rosmini 52A - 38030 Roverè della Luna (Tn)

Tel 0461 658946

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Nel 2020 è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano.