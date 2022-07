Ripartiamo dal vino: Lison Classico Docg 2020 Villa Bogdano 1880

Villa Bogdano si trova a Lison di Portogruaro, vicino a Venezia, tra le Alpi e il litorale Adriatico, in pieno territorio Romano Concordiese: in questa zona dal I secolo a.C. correva la Via Annia, antica strada romana, che collegava le città di Padova e Aquileia. Durante i lavori di bonifica dei primi del ‘900 questa storia è riemersa, insieme a numerosi reperti archeologici. Tra questi anche i frammenti delle anfore utilizzate all’epoca come contenitori per il vino.

Nel 1880 l’attuale Villa Bogdano viene restaurata e l’attività viticola diviene prevalente. L’azienda è “bio” dal 1993: una scelta consapevole, responsabile e obbligata per tutelare, mantenere e proteggere l’ecosistema di cui Villa Bogdano è custode. Le concimazioni solo organiche, il controllo delle malerbe unicamente con mezzi meccanici e l’applicazione di mezzi tecnici all’avanguardia permettono all’azienda di preservare l’ambiente e il delicato Bosco Planiziale, parte integrante della Tenuta.

Dei 110 ettari a vigneto, 18 sono definiti “storici”. Le 117 viti della varietà autoctona Tocai Friulano (Lison Classico Docg) risalgono infatti addirittura alla fine dell’800: rappresentano un patrimonio unico, oggetto di studi e ricerche. Altri impianti, sempre della varietà Tocai, risalgono invece agli anni ‘40 e ‘50. L’azienda ospita inoltre un impianto di Merlot, messo a dimora negli anni ’60. In Tenuta, con l’obiettivo primario di valorizzare le varietà autoctone, sono coltivati il Refosco dal Peduncolo Rosso, il Glera e la Malvasia, storicamente diffusa e rinomata nel territorio già ai tempi della Repubblica di Venezia. Completano la gamma alcune varietà internazionali che si sono ben adattate al territorio, quali Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Nero, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot.

Vino degustato: Lison Classico Docg 2020 Villa Bogdano 1880

Il Lison Classico Docg è ottenuto da Tocai Friulano in purezza. Le viti sono state impiantate nel 1943 su terreno argilloso e calcareo nello strato più profondo (carbonato di calcio), alcalino di origine alluvionale . La vinificazione prevede 24 ore di criomacerazione, pressatura soffice e fermentazione controllata a 18°C . Affinamento di 8 mesi a contatto con le fecce nobili in vasche di vetrocemento con regolare bâtonnage, e almeno 3 mesi di affinamento in bottiglia prima della vendita.

Lison Classico Docg 2020 Villa Bogdano 1880

All’analisi visiva il vino appare di colore giallo paglierino brillante. Al naso sprigiona aromi di spezie dolci e frutta candita, affiancati da piacevoli e fresche note balsamiche di erbe aromatiche che ricordano in particolare salvia e menta. In bocca esprime freschezza e sapidità ben bilanciate, con un delicato finale ammandorlato, piacevole e persistente, che ricorda il marzapane.

Villa Bogdano 1880

via Frassinella 7 - 30026 Lison di Portogruaro (Ve)

Tel 0421 704613

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Nel 2020 è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano.