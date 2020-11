£$Ripartiamo dal vino$£ Lugana Superiore 2018 Seiterre

Pubblicato il 22 novembre 2020 | 09:31

“Gigi Rizzi - Collection N°01” Lugana Superiore Doc 2018 Seiterre

eiterre è una storia di passione che attraversa tre generazioni e che si consolida giorno dopo giorno. L'amore per la coltivazione della vite, la volontà di vinificare in maniera naturale e l'attenzione per il consumatore guidano la famiglia Rizzi nella produzione di vini di elevate qualità e genuinità. Zone geografiche differenti, climi diversi, terreni eterogenei e diversi vitigni: questo è il grande patrimonio con cui Seiterre e le persone che la animano si confrontano. Luigino e Claudio, figli di Remo Rizzi, sono oggi alla guida dell'Azienda Agricola F.lli Rizzi, che opera con il marchio “Seiterre”. La continua ricerca, il desiderio di ottenere vini di qualità sempre più elevata e i risultati ottenuti hanno spinto i fratelli Rizzi verso nuove e ambiziose sfide, che si sono così concretizzate con l’acquisizione e la piantumazione di nuove tenute in alcune delle regioni più importanti per la produzione di vini di qualità. Seiterre può contare oggi di circa 350 ettari di proprietà, coltivati a vite nelle migliori zone: dal Piemonte nella Tenuta Montebello al Friuli col Podere del Gal, dal Trentino con Maso Bianco alla Toscana con Podere Sassoscritto e Poggio Le Capannelle ricomprendendo le prestigiose terre della Valpolicella nei vigneti di Ca' del Lupo fino alle soleggiate colline ai piedi del Lago di Garda con Tenuta Fantona e Tenuta San Leone. Infine c'è Ca' Dei Dossi, la tenuta più grande, nonché sede legale, che potrete trovare nel Veronese.Vino degustato:“Gigi Rizzi - Collection N°01” è la prima di sei collezioni che prenderanno vita nei prossimi anni, e saranno la punta di diamante della produzione Seiterre. La “Collection N°01” è un Lugana Superiore Doc, frutto della vendemmia 2018, di uva Turbiana. Un vino ottenuto partendo da una accurata selezione della produzione di uno dei migliori vigneti dell’azienda, situati sul lago di Garda nella zona storica di produzione. Il risultato dell’affinamento in barrique, grazie all’utilizzo di legni pregiati di diverse tostature ha permesso di rispondere in maniera positiva alle aspettative. Ne risulta un vino meraviglioso, perfettamente bilanciato ed equilibrato. Lo spettro olfattivo è particolarmente ricco ed intenso, la complessità spazia dalle note agrumate ben definite, con un richiamo alla mela matura, a sentori speziati dati dalla maturazione in barrique per terminare con gradevolissime note minerali che si accentuano con il tempo rendendo “Gigi Rizzi Collection N°01” più profondo e corposo. Questo Lugana Superiore Doc 2018 è molto versatile in cucina, si sposa con antipasti di verdure o primi piatti importanti, ma non piccanti. Da provare con secondi a base di pesce sia di acqua dolce che salata. È un ottimo compagno per tutto il pasto e dona una piacevole sensazione di perfetto equilibrio ed abbinamento con il cibo.Per informazioni: www.seiterre.com Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano