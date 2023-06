£$Ripartiamo dal vino:$£ Maternigo Valpolicella Doc Superiore 2019 di Tedeschi Wines

Dal 1630 la famiglia Tedeschi interpreta con passione il territorio della Valpolicella. I vini dell'azienda, eleganti e dotati di spiccata personalità, svelano i sapori e gli aromi tipici della terra che caratterizza da sempre la produzione e identità dell'azienda. La filosofia di Tedeschi Wines si basa su due virtù. La prima è la pazienza per affrontare l’attesa necessaria in vigna e in cantina e che da sempre accompagna la passione per la propria terra; la seconda è la dedizione che significa per l'azienda attenzione al dettaglio e alle attitudini della materia prima. La famiglia Tedeschi traduce questi valori in un’unica sfida: coniugare lunga tradizione e metodo di ricerca e produzione innovativa all’interno di vini capaci di raccontare la ricchezza della Valpolicella.

I vini Tedeschi sono diventati sinonimo di terroir e di Valpolicella in tutto il mondo, grazie a un lavoro costante e meticoloso in vigna nel corso degli anni. Tedeschi sostiene la ricerca e la sperimentazione, quali strumenti fondamentali per garantire una produzione di qualità. L’azienda, da sempre rispettosa del territorio, è oggi sostenibile, certificata secondo gli standard Biodiversity Friend ed Equalitas. Nulla può essere lasciato al caso: la profonda attenzione alla vigna implica anche la ricerca di ottenere una perfetta interazione tra caratteristiche del terreno, il microclima, l’esposizione, la scelta delle giuste varietà e il sistema colturale. In quanto produttori di Valpolicella, di Amarone e di Recioto in Valpolicella da secoli, accanto alle uve autoctone obbligatorie nei vigneti di proprietà l'azienda coltiva anche piccole percentuali di cultivar meno note, ma altrettanto tradizionali in Valpolicella come l’Oseleta, la Dindarella, la Negrara, la Rossignola e la Forselina.

Nella tenuta Maternigo la mappatura dei suoli ha permesso l’individuazione di alcuni appezzamenti che per le caratteristiche del terreno, le esposizioni e le risposte della piante si sono rivelati veri e propri cru. Uno di questi vigneti è Impervio, così chiamato per la forte pendenza del terreno. Impervio è caratterizzato dalla presenza di marne bianche e gialle, particolarmente adatte alla produzione di un Valpolicella di grande freschezza ed equilibrio. Grazie all’innovativa ricerca di caratterizzazione ogni singola pianta è costantemente monitorata e la maturazione dei frutti viene seguita giorno per giorno: l’attenta selezione delle uve dà vita a un vino fruttato e speziato, dalla struttura e concentrazione equilibrate e con un’acidità che ne permette la conservazione nel tempo.

Il Maternigo Valpolicella Doc Superiore 2019 è un vino rosso elegantissimo dalla struttura ricca e ben equilibrata.

Il Maternigo Valpolicella Doc Superiore 2019 è un vino rosso elegantissimo dalla struttura ricca e ben equilibrata. Viene affinato per 14 mesi in botti di rovere di Slavonia, riposa altri 6 mesi in bottiglia. Al naso i sentori sono fruttati di ribes rosso, amarena, ciliegia, prugna, note erbacee e speziate. In bocca conferma i sentori sentiti al naso, fresco e lungo è caratterizzato da un bel corpo tannico e da un'acidità viva. Un vino rosso eccellente, ideale per continuare la cena con eleganza e potenza. Abbinamenti: carni rosse, selvaggina, formaggi magri e invecchiati a grana secca.

