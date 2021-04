£$Ripartiamo dal vino:$£ Chianti Docg Meme 2019 Fattoria di Petrognano

Pubblicato il 11 aprile 2021 | 10:00

Chianti Docg Meme 2019 Fattoria di Petrognano

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

è un’azienda di circa 85 ettari di cui 25 a vigneto specializzato. Il valore dei vini della Fattoria di Petrognano è garantito, innanzitutto, dalla tradizione che vuole che l’azienda vinifichi e imbottigli solo il prodotto dei suoi vigneti, nonché dalla cura e dalla passione che la proprietà mette nel lavoro di tutti giorni, ormai arrivata alla quarta generazione. La cantina è stata realizzata secondo le, che permettono di condurre nel modo più razionale tutte le fasi della vinificazione, dello stoccaggio e dell’affinamento. L’, il passaggio ormai definitivo ad une di tutti i suoi crismi, i moderni impianti enologici ed il lavoro capace e appassionato di tutti i collaboratori dell’azienda agricola fanno sì che ogni bottiglia che lascia la Fattoria di Petrognano rappresenti una piccola goccia del buon vino italiano. I vigneti si trovano a un’altitudine di 250 metri sul livello del mare e la giacitura della vite è sempre collinare, con esposizione a sud - sud/ovest.Vino degustato:90% Sangiovese e 10% Canaiolo, Meme si presenta con un colore rosso rubino vivace e con un intenso profumo vinoso. Gusto elegante e leggermente speziato, in bocca esprime la sua tipologia “giovane”, per l’asciuttezza degli aromi di bocca e il tannino misurato, con chiusura tipicamente sapida. È un vino da tutto pasto, adatto per accompagnare il pollame e gli arrosti di carni bianche. Si consiglia di abbinarlo a un coniglio nostrano in umido con olive nere.Per informazioni: www.petrognano.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano