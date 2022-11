Ripartiamo dal vino: Nobile di Montepulciano Docg 2016 Podere Casanova

La cantina Podere Casanova è da sempre impegnata nella salvaguardia del paesaggio, contro ogni spreco di risorse, portando avanti con passione progetti orientati alla sostenibilità, in particolare con il recupero di centrali idroelettriche dismesse e riattivate per la produzione di energia pulita. La decisione di ridare nuova vita al Podere Casanova nasce da questa visione e dalla convinzione che rappresenti le peculiarità delle migliori risorse del territorio: la seduzione della bellezza, il piacere del gusto, i paesaggi dell'armonia.

L'ambiente pedoclimatico è assolutamente favorevole alla formazione di polifenoli e antociani sull'uva, grazie alle rilevanti escursioni termiche che caratterizzano il vigneto, trovandosi affiancato ad ovest a un folto bosco e ad est ai laghi di Chiusi, Montepulciano e Trasimeno. I terreni disposti su più versanti danno origine a cru di gran pregio, in virtù dei terreni con matrici diverse: di impasto misto (sabbia, argilla, limo) o di ghiaia-sabbia o ghiaia-argilla.

Vino degustato: Vino Nobile di Montepulciano Docg 2016 Podere Casanova

Vino Nobile di Montepulciano Docg 2016 Podere Casanova

Vino ottenuto da uve Sangiovese (97%), presenta un colore rosso rubino intenso. Al naso le caratteristiche dei vitigni si armonizzano a dare un grande impatto olfattivo, in cui ribes, amarena si legano a nette note di cacao, tabacco e caffè. Impatto equilibrato dall’affinamento in legno che contribuisce con lievi sentori eterei. Il gusto è pieno, raffinato e complesso. Il tannino è morbido e la presenza di una equilibrata acidità rendono l’assaggio affascinante sia a livello tattile e gustativo. Si abbina perfettamente a primi piatti di cacciagione e al tartufo, cinghiale in umido e secondi piatti saporiti, con importanti salumi e formaggi stagionati.

Podere Casanova

via Strada Provinciale 326, 196 - loc. Tre Berte

53045 Montepulciano (Si)

Tel 0578 896136

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Nel 2020 è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano.