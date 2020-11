£$Ripartiamo dal vino$£ Olmaia 2014 Col d’Orcia

Pubblicato il 15 novembre 2020 | 09:34

Cabernet Sant’Antimo Doc Olmaia 2014 Col d’Orcia

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

ol d’Orcia è una delle aziende storiche di Montalcino. La discendenza odierna risale almeno al 1890, data in cui documenti ufficiali mostrano che la famiglia Franceschi originaria di Firenze acquistò la proprietà, poi conosciuta come Fattoria di Sant’Angelo in Colle. I fratelli Leopoldo e Stefano Franceschi ereditarono la proprietà e divisero le loro parti nel 1958. Le condizioni della separazione proibirono ad entrambi di usare il preesistente nome Fattoria di Sant’Angelo in Colle. Leopoldo Franceschi battezzò la sua tenuta Il Poggione, il terreno dove la cantina omonima è collocata ancora oggi. Attualmente i nipoti dei Franceschi, Leopoldo e Livia, sono i proprietari de Il Poggione. Stefano Franceschi chiamò la sua azienda Col d’Orcia, dal nome del fiume che scorre attraverso la proprietà. Più tardi Stefano Franceschi s’imparentò tramite matrimonio con la famiglia reale dell’allora futuro Re di Spagna Juan Carlos. Lui e la moglie non ebbero figli, e nel 1973 Stefano Franceschi vendette la sua proprietà alla famiglia Cinzano originaria del Piemonte.Nel 1992 il figlio del Conte Alberto Marone Cinzano, Francesco, prese la presidenza dell’azienda continuando a estendere le viti fino a raggiungere i 140 ettari odierni, di cui i 108 destinati alla produzione di Brunello fanno di Col d’Orcia il terzo produttore di Brunello a Montalcino. In questi ultimi anni, il Conte Francesco Marone Cinzano ha supervisionato una graduale e quieta conversione all’agricoltura biodinamica, un esempio delle molte decisioni dettate dalla qualità che separano Col d’Orcia da altri grandi produttori di Montalcino.Vino degustato:La nuova denominazione “Sant’Antimo” è permessa esclusivamente ai vini ottenuti da uve prodotte nella zona di Montalcino, un ulteriore arricchimento alla già esistente preziosità che gli è propria. Questo vino è dedicato allo spirito innovativo e ad una visione del Conte Alberto Marone Cinzano, quando agli inizi degli anni '80 piantò il Cabernet Sauvignon nelle colline di Montalcino. Colore rosso rubino con intensi riflessi violacei. Profumo fine ed elegante, con tipiche note del Cabernet Sauvignon, peperone maturo, in perfetto equilibrio con i sentori speziati e vanigliati del legno. Vino di ottima struttura, con tannini fini e maturi, integrati ai sentori classici donati dal rovere della barrique. Retrogusto fresco e piacevolmente fruttato.Per informazioni: www.tolaini.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano