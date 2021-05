£$Ripartiamo dal vino:$£ Chianti Classico Docg Gran Selezione Vigna Poggiarso 2017 Castello di Meleto

Pubblicato il 20 maggio 2021 | 09:30

Chianti Classico Docg Gran Selezione Vigna Poggiarso 2017 Castello di Meleto

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

in dal 1256 è ila dare il benvenuto a chi arriva a. Perfetta fusione tra passato e futuro, oggi il castello è una realtà polifunzionale, sintesi ed espressione delle caratteristiche più autentiche della Toscana: alla prestigiosa azienda vitivinicola, specializzata in vini del territorio, sono state affiancate la produzione di olio extravergine di oliva e l’allevamento di Cinta Senese. I terreni di Castello di Meleto si estendono intorno al castello per circa. Negli ultimi anni è stata posta particolare attenzione allo studio dei terreni più vocati alla viticoltura, distinguendo 5 unità poderali, ognuna delle quali dotata di caratteristiche peculiari:. I vini di Castello di Meleto si contraddistinguono per essere espressione tipica e autentica dell’area del Chianti Classico. Eleganti e strutturati, combinano la freschezza data dalle altitudini e dalle escursioni termiche delle colline di Gaiole in Chianti alla sapidità minerale conferita dai terreni rocciosi. Le basse rese a cui tutte le vigne sono assoggettate, infine, garantiscono costanza e consistenza qualitativa in tutte le tipologie prodotte.Vino degustato:Ottenuto esclusivamente da uve, provenienti dal, è unavibrante, schietta e audace, dove l’intensità dei profumi si combina con una freschezza di sapori e una vera acidità. Un vino senza compromessi che dà voce al vigneto di origine, ricco di roccia e arroccato su una collina a 560 metri sul livello del mare. I grappoli, selezionati in vigna e raccolti a mano, vengono diraspati e pigiati, il mosto così ottenuto è avviato alla fermentazione a temperatura controllata. Terminata la fermentazione alcolica il vino resta ancora a contatto con le bucce per un periodo di circa 15-20 giorni; segue la svinatura in vasche di cemento per favorire la decantazione, dove successivamente inizierà la fermentazione malolattica. Il colore è porpora brillante con riflessi tendenti al granato con l’invecchiamento. Al naso attraenti aromi di piccoli frutti rossi, frutti di bosco e cassis.. Grazie alla sua spiccata freschezza è perfetto per accompagnare piatti di buona grassezza a base di carne, da provare anche in abbinamento con formaggi molli o stagionati di media intensità.Per informazioni: vino.castellomeleto.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano