£$Ripartiamo dal vino:$£ Aglianico del Vulture Doc “Titolo” 2018 di Elena Fucci

Aglianico del Vulture Doc “Titolo” 2018 di Elena Fucci

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

’Azienda agricola Elena Fucci nasce nel 2000 mentre si discuteva se vendere i bellissimi vigneti di proprietà che circondavano la casa di famiglia. Le vigne furono acquisite negli anni ’60 da nonno Generoso, comprendendo la parte più alta dei poderi situati in Contrada Solagna del Titolo, ai piedi del Monte Vulture. Acquirenti interessati che bussavano alla porta non mancarono, ma proprio all’ultimo Elena non poté sopportare che qualcuno le portasse via i vigneti da sotto lo sguardo e che un altro nome potesse far qualcosa di grande con i vigneti più vecchi del Vulture (la maggior parte hanno tra i 55 e i 60 anni, una parte addirittura 70 anni). Così decise di cambiare i programmi di tutta la sua vita e di quella della famiglia; decise di investire sul territorio e sulla risorsa che aveva permesso al padre e ancor prima ai nonni e bisnonni di vivere e di crescere nel Vulture. La scelta fin dall’inizio fu quella di puntare tutto su un'unica etichetta, il “Titolo”, immaginandolo fin da subito come un vino da serie A (quelli che i francesi chiamano crù). Un unico vino per motivi oggettivi legati alle rese dei vigneti e la qualità data dalla maturità delle piante; un unico vino per rappresentare al meglio la specificità dell’Aglianico e la territorialità del Vulture, che offre a questo vitigno un’espressione unica; un mix di microclima e di terroir che in Contrada Solagna del Titolo regala una delle migliori espressioni possibili.Vino degustato:Torre Titolo è una casa di campagna gialla alle porte di Barile, nel nord della Basilicata, immersa fra vigneti ed uliveti che custodisce gelosamente da quattro generazioni la storia della famiglia Fucci e, da pochi anni, la storia di uno dei vini più prestigiosi dell’enologia lucana: Titolo, dal nome dell’omonima contrada. 100% Aglianico del Vulture, è un vino ottenuto con tradizionale fermentazione in rosso a temperatura non superiore ai 22-24°C. Maturazione in barriques nuove per almeno 12 mesi. Imbottigliamento verso la fine dell'anno successivo alla vendemmia. Affinamento in bottiglia per 12 mesi prima di avviarsi al mercato. Il colore è rubino intenso con spiccati riflessi granati. Profumo ampio e complesso, decisamente fruttato ed etereo, con nitidi sentori speziati. Sensazioni spiccate di ciliegia e di confettura di frutta, ribes e rosmarino, tabacco e cannella con leggeri accenni di vaniglia. Sapore secco, caldo, di ampia struttura e lunga persistenza aromatica. Vino di spiccata personalità, ancora assai giovane e destinato ad un grande futuro.Per informazioni: www.elenafuccivini.com Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano . Nel sondaggio Personaggio dell'anno 2020 compare di nuovo tra i candidati, nella sezione Sala e Hotel ().