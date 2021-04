£$Ripartiamo dal vino:$£ Montecucco Sangiovese Riserva Docg Viandante 2015 Tenuta L'Impostino

Pubblicato il 08 aprile 2021 | 09:30

Montecucco Sangiovese Riserva Docg Viandante 2015 Tenuta L'Impostino

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

in dal Medioevo, sulle strade che dalla Maremma portavano verso l’interno della Toscana, glirappresentavano per i viandanti e i commercianti, per il cambio delle cavalcature o per concedersi un pasto caldo e un bicchiere di vino. Uno di questi luoghi era particolarmente importante, per la sua posizione a mezza via tra Siena e Grosseto, tanto che a fianco del tradizionale Imposto, ne sorse un altro, chiamato. Nei secoli le esigenze sono mutate, e la vecchia locanda, caduta in disuso, si è trasformata in pascolo, pur mantenendo il suo antico nome. Rimase tale fino all’arrivo degli attuali proprietari, i quali, rapiti dall’incanto di questo luogo, decisero di riportarlo agli antichi fasti. Nasce così, posta sulla sommità di un anfiteatro naturale esposto a sud ovest, all’altezza di 380 metri. La tenuta si estende per 52 ettari: 20 ettari di dolci declivi vitati, circondati da 30 ettari di suggestivo bosco di lecci e sughere, e da 2 ettari di ulivi. Il clima qui è vantaggiosissimo per la coltivazione della vite in generale, e delin particolare. La cantina è una moderna struttura di 2.000 mq.Vino degustato:Colore rosso rubino intenso e consistente. Al naso si presenta intenso, con note di frutta fresca, ribes, mora, lampone, ben integrate con un sottofondo speziato e di legno aromatico, con una punta balsamica di resina. Al gusto evidenzia la sua freschezza, e il carattere di grande vino da invecchiamento, con un tannino evidente ma già ben integrato, e ben bilanciato dal calore dell'alcol. Finale elegante e tipicamente amarognolo, a ricordare la storia del Sangiovese purosangue. È un; la grande bevibilità lo rende piacevole con formaggi stagionati dal gusto deciso. È un compagno perfetto da abbinare a tutti i tipi di carni rosse, selvaggina arrosto con piume e importanti salse di carne, come la salsa di anatra o coniglio. Si accompagna bene anche con piatti a base di frattaglie come fegato o crostini tradizionali toscani. È, tuttavia, con la tradizionaleche la combinazione diventa perfetta. Si consiglia di servirlo ad una temperatura di 18°C, in grandi bicchieri da vino.Per informazioni: www.tenutaimpostino.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano