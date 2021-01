£$Ripartiamo dal vino:$£ Vin Santo di Carmignano 2011

Pubblicato il 31 gennaio 2021 | 09:37

Vin Santo di Carmignano Doc “Occhio di Pernice” 2011 Artimino 1596

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

ra ilquando Giuseppe Olmo - conosciuto come- passò alla storia segnando il Record dell’ora (disciplina ciclistica). Olmo conosceva il, sapeva come ogni sportivo che. Veniva da una famiglia semplice, seppe farsi da solo: la terra era per lui rifugio e sostentamento, bellezza e responsabilità. Quando acquistò la, negli anni ’80, era un imprenditore di successo che con lungimiranza guardava al futuro. La Tenuta aveva alle spalle una storia importante: una terra già abitata dalpoie sulla fine delluogo amato dalla. Ferdinando I de’ Medici nel 1596 decise di costruire qui la sua dimora di caccia, oggi. Giuseppe Olmo acquistò la Tenuta di Artimino negli anni ’80: amava la campagna toscana, la terra e i suoi frutti, laOggi la Tenuta di Artimino è per la famiglia Olmo una casa, un luogo da custodire, un tesoro da valorizzare. Da qualche anno alla guida dell’azienda ci sono, terza generazione della famiglia.Vino degustato:Il Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice di Artimino deriva da un sapiente blend di uve prevalentemente a bacca rossa vendemmiate nell'areale di Carmignano, in provincia di Prato. I grappoli di, sono messi ad appassire su graticci di canna nella vinsantaia per circa 4 mesi. Una volta completato l’appassimento, l’uva viene pressata e il mosto ottenuto viene posto in caratelli da 50 l per almeno 4 anni. Colore giallo ambrato. All’olfatto intenso e complesso con note di fichi secchi, mallo di noce, albicocca candita e mandorla. Al palato molto strutturato e avvolgente, con grande mineralità ed una dolcezza equilibrata da una straordinaria vena acida. Da abbinare a dolci a base di cioccolata, formaggi a lunga stagionatura e di fossa. Eccezionale vino da meditazione.Per informazioni: www.artiminowines.com Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano . Nel sondaggio Personaggio dell'anno 2020 compare di nuovo tra i candidati, nella sezione Sala e Hotel ().