“Rive di San Giovanni” celebra i 70 anni di Cantina Produttori Valdobbiadene

Per celebrare i 70 anni della Cantina Produttori Valdobbiadene nasce un’edizione speciale dedicata alle Rive di San Giovanni, toponimo della piccola frazione di Valdobbiadene (Tv) dove sorge la sede aziendale. Si tratta di un Prosecco Superiore Docg Millesimato che riposa sui lieviti 70 giorni, prodotto in soli 4mila esemplari esclusivamente in formato Magnum, confezionato in un elegante astuccio di colore Very Peri, scelto dal Pantone Color Institute come colore dell’anno 2022.

Val d'Oca Rive di San Giovanni Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Millesimato 2021

La cantina, nata nel 1952, oggi conta 600 soci conferitori che coltivano mille ettari di vigneto, di cui più della metà nell’areale del Prosecco Superiore Valdobbiadene Docg e dell’Asolo Docg in zone di eccellenza come il Cartizze e il Rive. Tra le mission aziendali c’è la valorizzazione del territorio anche attraverso le Rive (in dialetto locale, i fianchi delle colline di Conegliano e Valdobbiadene in forte pendenza, particolarmente difficili da lavorare).

Un bicchiere di grande personalità ricco di note fruttate tra cui la pera e la pesca bianca ed accenni agrumati. Fresco, elegante e di grande equilibrio. Ottimo a tutto pasto.

Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val d'Oca

via per S. Giovanni 45 - 31049 Valdobbiadene (Tv)

Tel 0423 982070